Tema današnjeg sastanka s vojnim i državnim vrhom bilo je referisanje o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije u 2025. godini.

- Da bi ljudi, da bi građani Srbije znali, čini mi se da će po ovim brojevima sve da razumeju - imamo rekordna izdvajanja negde oko 2,65 odsto BDP-a za sistem odbrane i bezbednosti, čak i nešto više, ali ne na najdirektniji način, ali od tog velikog novca ono što je najzanimljivije, čak 54,1 odsto su investicije, rekao je predsednik Vučić i dodao da su svega 32,5 odsto personalni rashodi i ostali operativni rashodi.

- Mislim da to dovoljno govori kolika su naša ulaganja u armiju, jer važno je da sačuvamo mir, a da sačuvamo mir možemo samo odvraćanjem nekih od potencijalnog napada na našu zemlju, naglasio je Vučić i dodao da kad je reč o ratnim materijalnim rezervama, istakao je da su one na visokom nivou popunjenosti, a negde čak i na 106 ili 140 odsto, kao što je slučaj za gorivo, gde imamo 42.500 tona.

- Što se tiče obuće, odeće, 106 odsto nivoa popune ratnih materijalnih rezervi hrane. Kada kažem 100 odsto, uvek smo spremni, 60 dana možemo bez i jednog kilograma hleba da neko proizvede. Imamo dovoljno hrane za kompletno trupne i vantrupne snage, kazao je predsednik te pojasnio da se uvek na godišnjem nivou gledaju operativno-borbene i sve druge sposobnosti, stanje ratnih materijalnih rezervi, od obuće i uniformi do ubojnih sredstava.

- Ovo je za nas najvažniji sastanak na godišnjem nivou, na kojem sagledavamo operativne, operativno-borbene i druge sposobnosti, stanje ratnih materijalnih rezervi, analiziramo koje nam je oruđe i oružje potrebno u narednom periodu, sagledavamo bezbednosnu situaciju u zemlji i okruženju.

Veoma sam zadovoljan rezultatima koje Vojska Srbije postiže. Imamo rekordna izdvajanja za sistem odbrane i bezbednosti. Zabrinuti smo zbog formiranja vojnih saveza u okruženju i u skladu sa tim se ponašamo ozbiljno i odgovorno, ne provocirajući bilo koga, ali želeći da odvratimo svakoga ko bi izvršio agresiju na našu zemlju.

- Naši odbrambeni kapaciteti uvećani su drastično i dramatično. Stanje ratnih materijalnih rezervi je na visokom nivou popunjenosti. Visoko smo ocenili spremnost vojske, a raztgovarlai smo i o popunjavanju jedinica i daljim ulaganjima, zaključio je Vučić posle sastanka.