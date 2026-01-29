Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jutros sagledavao i procenjivao ustavnost seta pravosudnih zakona koji su u sredu usvojeni u Skupštini i dodao da je dobio uverenja od saradnika i pravnih eksperata da su ti zakoni doneti u skladu sa Ustavom.

- I to je ono u šta ja mogu ulaziti. Ono što smatram da je bila greška nije sam sadržaj zakona, pošto znam ja kome smeta sadržaj zakona, smeta onima koji imaju svoje nalogodavce spolja i koji su njima služili, a ne svom narodu. Ali suština je u tome da oni moraju da budu u skladu sa Ustavom i to je jedino što mene može da zanima - rekao je Vučić novinarima u Domu garde na Topčideru na pitanje da li će potpisati pravosudne zakone koje su kritikovali iz EU.

On je dodao da je zamerio i da ostaje pri tome, a to je da su izbegli javnu raspravu.

- Trebalo je da idu na široku javnu raspravu, trebalo je da se konsultuju sa ljudima iz EU, a ne da slušaju njihove naloge, ali da se konsultuju sa njima, jer kad ste na evropskom putu, onda vam je to obaveza. I to je trebalo da urade. I za to ih kritikujem i za to ću uvek da ih kritikujem - rekao je Vučić.

Kako je naveo, šta će da rade u budućnosti, to je njihova stvar, ali je sasvim siguran da ove promene neće ići na uštrb interesa građana Srbije.

- Da li će oni nešto da menjaju za tri meseca, šest meseci, godinu dana, ja u to niti mogu, niti hoću da ulazim - rekao je predsednik i dodao da je za njega najvažnije da je i juče mogao da vidi da su većina sudija u ovoj zemlji rodoljubi i neće da im upravljaju strane organizacije.

Na pitanje N1 da li će potpisati zakone, Vučić je odgovorio:

- Da li ću da potpišem ili neću, ne ljutite se za to, neću da pitam N1, to je moja ustavna nadležnost, a vaša nije i nikada neće biti - rekao je predsednik Srbije.

Na opasku da je zamerke povodom pravosudnih zakona izneo sudija Ustavnog suda Vladan Petrov, Vučić je kazao da će razgovarati sa Petrovim, ali da nije primetio da on ima neke velike zamerke.