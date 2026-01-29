Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić član Visokog saveta tužilaštva (VST) po položaju, uputio je ostalim članovima Saveta dopis u kojem je upozorio na ozbiljnu situaciju nastalu usled nepostupanja po odluci Ustavnog suda Republike Srbije, kojom je naloženo ponavljanje izbora za članove Visokog saveta tužilaštva na određenim biračkim mestima.

Istovremeno je pozvao VST da u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, bez daljeg odlaganja preduzme sve neophodne mere radi hitnog sprovođenja odluke Ustavnog suda, uključujući hitan nalog Izbornoj komisiji za preduzimanje radnji radi zakonitog okončanja izbornog postupka.

- Podsećam da je, u skladu sa članom 166. stav 1. Ustava Republike Srbije, Ustavni sud samostalan i nezavisan državni organ za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, kao i ljudskih i manjinskih prava i sloboda, dok je stavom 2. istog člana propisano da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće. Njihovo nesprovođenje nije dozvoljeno i predstavlja direktnu povredu Ustava Republike Srbije - naveo je ministar pravde u dopisu.

Takođe, ministar Vujić je podsetio da su u skladu sa članom 104. Zakona o Ustavnom sudu odluke Ustavnog suda obavezne za sve državne organe, organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, kao i za sva pravna i fizička lica.

Ustavni sud Foto: Beta

- Državni organi su dužni da, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu sve potrebne mere radi izvršenja odluka Ustavnog suda, bez odlaganja. Podnošenjem ostavki članovi Izborne komisije ne mogu narušiti načelo kontinuiteta vršenja njihove funkcije, bez obzira na razloge za podnošenje ostavke. Ovo je naročito važno imajući u vidu hitnost sprovođenja izbornog procesa za izbor članova iz reda javnih tužilaca za VST, kao i potrebu izvršenja odluka Ustavnog suda - naglasio je ministar Vujić.

Istakao je da hitnost čitavog procesa ne proizlazi samo iz Zakona, već i iz Ustavnog položaja Visokog saveta tužilaštva, te da su članovi Izborne komisije dužni da nastave preduzimanje svih neophodnih radnji u skladu sa načelima zakonitosti, kontinuiteta rada organa i zaštite javnog interesa.

Prekid vršenja dužnosti pre formalnog razrešenja, prema navodima ministra pravde, predstavljao bi težak oblik zloupotrebe položaja i direktno kršenje ustavnog poretka.

- Ova pravila u skladu su sa duhom Zakona o Visokom savetu tužilaštva i sa ustaljenom ustavnopravnom praksom koja štiti kontinuitet javne vlasti. Suprotno postupanje predstavlja povredu službene dužnosti i nedopušteno onemogućavanje rada Izborne komisije, sa potencijalnim pravnim posledicama koje iz toga mogu proisteći. Izostanak neophodnih radnji radi sprovođenja odluke Ustavnog suda, od strane pojedinih članova Izborne komisije, kao i neobezbeđivanje uslova za ponavljanje izbora, predstavlja direktno ignorisanje ustavne i zakonske obaveze izvršenja odluka Ustavnog suda i kršenje zakona - ocenio je ministar pravde.

Pozvao je Savet da u najkraćem roku preduzme sve neophodne mere radi hitnog sprovođenja odluke Ustavnog suda, uključujući hitan nalog Izbornoj komisiji za preduzimanje radnji radi zakonitog okončanja izbornog postupka.