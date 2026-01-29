Slušaj vest

"Neko, ko našoj deci predaje društvenu nauku koja izvučava prošlost, nas poziva da na prošlost zaboravimo i da je se odreknemo", poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, povodom nedavnog televizijskog gostovanja prof. istorije Ane Jovanović, koja je komentarisala da joj smeta što je Sveti Sava školska slava, nazivajući ga karijeristom i rekla da srpski narod ne treba da čuva i pamti svoju prošlost.

Ministar je istakla da napad na Svetosavlje nije nimalo slučajan, već da predstavlja konstantu obračuna sa srpskim identitetom vekovima unazad.

Navela je i da je Turci sigurno ne bi izabrali Svetog Savu da mu mošti ritualno spale, spaljujući na taj način deo našeg identiteta, pismenosti, duhovnosti i obrazovanja, da je on, kako je navela profesor Ivanović, bio tipični predstavnik srednjeg veka i neko ko se sreće svakoga dana u to vreme.

Đurđević Stamenkovski je naglasila i da je napad na Savindan ustvari napad na ideju u obrazovanju srpskog naroda.

"Nazivajući Svetog Savu karijeristom, profesorka zapravo pokazuje da ništa kao profesor ne zna, ni o njegovom životnom, a ni o duhovnom putu", istakla je.

Ministar je navela da je Sveti Sava je bio sve suprotno od karijerizma i podsetila da se on zapravo odrekao zvanja, titula i funkcija i da je kao princ odlučio da napusti dvor, raskoš, bogatstvo da bi postao monah, isposnik i asketa.

"Sveti Sava je živeo skromno, ali se upisao u večnost i njegova ideja je živa i živeće", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

