"ZAISTA ŽELIMO DA SRBIJA BUDE DEO EVROPSKE UNIJE" Marta Kos ponovo pozvala Srbiju na reviziju usvojenih izmena pravosudnih zakona
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovo je apelovala na Srbiju da revidira izmene pravosudnih zakona i poručila da "ne razume zašto Beograd povlači poteze koji ga udaljavaju od članstva u EU.
Uoči sastanka Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Briselu, Marta Kos je ponovo pozvala Narodnu skupštinu Srbije da što pre izvrši reviziju usvojenih izmena pravosudnih zakona i uskladi ih sa standardima Evropske unije.
"Zaista želimo da Srbija bude deo Evropske unije i neću prestati da radim na tome“, dodala je Kos.
"Kada je država kandidat za evropske integracije, a Srbija to jeste, očekujemo da se ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Ovo predstavlja ozbiljan korak unazad, jer su amandmani usvojeni u veoma brzom i netransparentnom postupku, bez ikakvih konsultacija”, ocenila je.
Evropska komesarka je navela da postoji nova dinamika u procesu proširenja, u kojoj Albanija i Crna Gora zaista brzo napreduju ka članstvu, dok Srbija ide u suprotnom smeru.
"Iskreno ne razumem zašto se to dešava, ali to je nešto što ne želimo da vidimo“, zaključila je Marta Kos.
Kurir Politika/RTS