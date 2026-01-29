Slušaj vest

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovo je apelovala na Srbiju da revidira izmene pravosudnih zakona i poručila da "ne razume zašto Beograd povlači poteze koji ga udaljavaju od članstva u EU.

Uoči sastanka Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Briselu, Marta Kos je ponovo pozvala Narodnu skupštinu Srbije da što pre izvrši reviziju usvojenih izmena pravosudnih zakona i uskladi ih sa standardima Evropske unije.

"Zaista želimo da Srbija bude deo Evropske unije i neću prestati da radim na tome“, dodala je Kos.

"Kada je država kandidat za evropske integracije, a Srbija to jeste, očekujemo da se ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Ovo predstavlja ozbiljan korak unazad, jer su amandmani usvojeni u veoma brzom i netransparentnom postupku, bez ikakvih konsultacija”, ocenila je.

Evropska komesarka je navela da postoji nova dinamika u procesu proširenja, u kojoj Albanija i Crna Gora zaista brzo napreduju ka članstvu, dok Srbija ide u suprotnom smeru.

"Iskreno ne razumem zašto se to dešava, ali to je nešto što ne želimo da vidimo“, zaključila je Marta Kos.

Kurir Politika/RTS

