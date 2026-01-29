- Ništa neočekivano, to je čovek koji je zarad ispunjenja svojih bolesnih ambicija uništio Beogradski univerzitet, uništio studentske i naučne karijere, kako studentima tako i nastavnicima. Ceo Beogradski univerzitet survao je na Šangajskoj listi, to je čovek koji je u potpunosti sve podredio ostvarenju svoje ambicije. Nema nikakav problem da bukvalno, i u njegovom slučaju to je zaista tako, gazi preko mrtvih . Koristi smrt ne bi li se dočepao nekakve vlasti - kaže Jovanov.

- Videćemo na kraju krajeva šta će narod da kaže o rektoru Đokiću i svima njima zajedno. Ono što je problem i što nije smelo da se radi to je da se čitav univerzitet pretvara u partijske ćelije i odbore rektora Đokića. Ako ima ambiciju da se bavi politikom neka napravi stranku, a ne da zloupotrebljava univerzitet i studente da mu rade kampanju na univerzitetu, gde je to zabranjeno. Narod će odlučiti, a ja sam siguran da će podržati one koji su i u obrazovanju i svemu drugom postizali rezultate, a ne onog ko je rušio sladostrasno ono što su drugi svojim trudom uspeli. Rušio je Beogradski univerzitet, srednjoškolsko i osnovno obrazovanje, umalo ga u potpunosti uništio da bi ispunio svoju bolesnu ambiciju i zaštitio svog prijatelja Bojovića (Nebojša Bojović, bivši predsednik Skupštine Infrastruktura i prorektora - blokadera, prim. nov.). Verujem da to građani Srbije neće podržati i vrlo jasno pokazati da takvi likovi nemaju podršku naroda u našoj zemlji - dodaje Jovanov.