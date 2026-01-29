UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA POZDRAVILO SET PRAVOSUDNIH ZAKONA KOJE JE USVOJILA SKUPŠTINA: Apeluju da se svi nosioci javnih funkcija pridržavaju Ustava i zakona
Udruženje sudija i tužilaca pozdravilo je izmene i dopune seta pravosudnih zakona, koje su juče usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojima se, kako navode, "otklonja niz manjkavih zakonskih rešenja, a domaće zakonodavstvo usklađuje sa ciljem i duhom ustavnih amandmana iz 2022. godine".
- Posebno pozdravljamo odredbe kojima su oduzeta neopravdano velika ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca i vraćeno hijerarhijsko uređenje javnog tužilaštva, uz očuvanje principa samostalnosti javnih tužilaca, u skladu sa standardima Evropske unije - saopšteno je iz Udruženja sudija i tužilaca (UST).
Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, kako navode iz ovog strukovnog udruženja, vraćen je institut upućivanja iz nižeg u više javno tužilaštvo, a odluka o upućivanju javnih tužilaca oduzeta od Vrhovnog javnog tužioca i stavljena u nadležnost Visokog saveta tužilaštva (VST), organa koji po Ustavu i zakonu utvrđuje dostojnost, stručnost i osposobljenost javnih tužilaca.
- Na ovaj način ukinuta su diskreciona ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca da može po svom ličnom nahođenju, bez prethodno utvrđenih, jasnih kriterijuma, da upućuje javne tužioce u specijalizovana tužilaštva - objašnjavaju i dodaju da UST veruje da će ove i druge usvojene izmene i dopune zakona doprineti jačanju vladavine prava, pravne sigurnosti i vraćanju poverenja građana u pravni sistem Republike Srbije.
Istovremeno, iz ovog udruženja osudili su istupe pojedinih nevladinih organizacija i drugih aktera koji su kako navode, u prethodnom periodu u javnosti "maliciozno izvrtali činjenice u vezi sa suštinom i svrhom usvajanja zakonskih izmena, a posebno njihovo namerno pogrešno plasiranje akterima iz Evrospke unije".
- UST podseća da su Visoki savet tužilaštva i Visoki savet sudstva u javnosti plasirali svoja izjašnjenja o navedenim zakonskim izmenama, istovremeno kršeći sopstevene procedure, jer nijedan od ova dva organa nije imao kvorum za davanje mišljenja o navedenim izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona - navodi se u saopštenu UST iz kog su uputili apel svim nosiocima javnih funkcija, društveno-političkim akterim, a posebno nosiocima sudijskih i javnotužilačkih funkcija da se "pridržavaju slova Ustava i zakona u cilju vladavine prava i dobrobiti svih građana Republike Srbije".