Udruženje sudija i tužilaca pozdravilo je izmene i dopune seta pravosudnih zakona, koje su juče usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojima se, kako navode, "otklonja niz manjkavih zakonskih rešenja, a domaće zakonodavstvo usklađuje sa ciljem i duhom ustavnih amandmana iz 2022. godine".

- Posebno pozdravljamo odredbe kojima su oduzeta neopravdano velika ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca i vraćeno hijerarhijsko uređenje javnog tužilaštva, uz očuvanje principa samostalnosti javnih tužilaca, u skladu sa standardima Evropske unije - saopšteno je iz Udruženja sudija i tužilaca (UST).

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, kako navode iz ovog strukovnog udruženja, vraćen je institut upućivanja iz nižeg u više javno tužilaštvo, a odluka o upućivanju javnih tužilaca oduzeta od Vrhovnog javnog tužioca i stavljena u nadležnost Visokog saveta tužilaštva (VST), organa koji po Ustavu i zakonu utvrđuje dostojnost, stručnost i osposobljenost javnih tužilaca.

- Na ovaj način ukinuta su diskreciona ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca da može po svom ličnom nahođenju, bez prethodno utvrđenih, jasnih kriterijuma, da upućuje javne tužioce u specijalizovana tužilaštva - objašnjavaju i dodaju da UST veruje da će ove i druge usvojene izmene i dopune zakona doprineti jačanju vladavine prava, pravne sigurnosti i vraćanju poverenja građana u pravni sistem Republike Srbije.

Istovremeno, iz ovog udruženja osudili su istupe pojedinih nevladinih organizacija i drugih aktera koji su kako navode, u prethodnom periodu u javnosti "maliciozno izvrtali činjenice u vezi sa suštinom i svrhom usvajanja zakonskih izmena, a posebno njihovo namerno pogrešno plasiranje akterima iz Evrospke unije".