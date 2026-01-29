Slušaj vest

Prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji biće održan sutra, u petak 30. januara, a sastanku će predsedavati ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac operativnog tima Danijel Apostolović.

Sastanak će početi u 10 časova u Vladi Srbije, a prisustvovaće mu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar za evropske integracije, glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić.

img20240327wa0076.jpg
Danijel Apostolović Foto: Print Skrin

Na sastanku će biti i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnica predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Vlada je 26. januara donela odluku o formiranju operativnog tima čija će uloga biti koordinacija ubrzanog sprovođenja svih obaveza na evropskom putu Srbije, a koji će činiti predstavnici najvišeg državnog nivoa. Formiranje operativnog tima predložio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na tematskoj sednici Vlade Srbije održanoj dan ranije.

Zadatak operativnog tima biće da obezbedi strateške smernice, političku koordinaciju i blagovremeno rešavanje pitanja od posebnog značaja za napredak u pristupnim pregovorima.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O PRAVOSUDNIM ZAKONIMA: Doneti u skladu sa Ustavom, nedostajala je široka javna rasprava
2026-01-29 11_03_56-PhotoScape X.png
Politika"ZAISTA ŽELIMO DA SRBIJA BUDE DEO EVROPSKE UNIJE" Marta Kos ponovo pozvala Srbiju na reviziju usvojenih izmena pravosudnih zakona
Screenshot 2025-04-30 202127.jpg
Politika"PREDSEDNIK NAS JE POSTROJIO!" Bajatović o žestokim kritikama Vučića na sednici Vlade: Normalno je da su najveće zamerke na mene jer ja sam i najbolje plaćen
av.jpg
PolitikaUDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA POZDRAVILO SET PRAVOSUDNIH ZAKONA KOJE JE USVOJILA SKUPŠTINA: Apeluju da se svi nosioci javnih funkcija pridržavaju Ustava i zakona
whatsapp-image-20231216-at-1.42.16-pm.jpg
PolitikaOGLASIO SE MINISTAR PRAVDE: Visoki savet tužilaštva je dužan da hitno sprovede odluku Ustavnog suda!
Ministar Nenad Vujić.jpg