Na obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, koje je održano 27. januara 2026. godine u Gradskoj kući (Rathaus) u Bernu, Srbiju su predstavljali ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj dr Ivan Trifunović sa suprugom, kao jedan od pokrovitelja događaja, i savetnik Bojan Stojanović.

Komemoracija je organizovana u partnerstvu ambasada zemalja članica Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA), uključujući i Savezno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, kao i u saradnji sa Fondacijom Gamaraal. Ovogodišnji program bio je posvećen temi "Raskršća generacija", koju je izabralo izraelsko predsedavanje IHRA, sa ciljem da se istakne značaj prenošenja sećanja i istorijske odgovornosti na mlađe generacije.

Foto: Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj

Događaj je okupio brojne predstavnike diplomatskog kora, švajcarskih institucija, jevrejske zajednice i civilnog društva, koji su zajednički odali počast žrtvama Holokausta i potvrdili posvećenost borbi protiv antisemitizma, mržnje i svih oblika diskriminacije.