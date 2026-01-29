Slušaj vest

Na obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, koje je održano 27. januara 2026. godine u Gradskoj kući (Rathaus) u Bernu, Srbiju su predstavljali ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj dr Ivan Trifunović sa suprugom, kao jedan od pokrovitelja događaja, i savetnik Bojan Stojanović.

Komemoracija je organizovana u partnerstvu ambasada zemalja članica Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA), uključujući i Savezno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, kao i u saradnji sa Fondacijom Gamaraal. Ovogodišnji program bio je posvećen temi "Raskršća generacija", koju je izabralo izraelsko predsedavanje IHRA, sa ciljem da se istakne značaj prenošenja sećanja i istorijske odgovornosti na mlađe generacije.

Događaj je okupio brojne predstavnike diplomatskog kora, švajcarskih institucija, jevrejske zajednice i civilnog društva, koji su zajednički odali počast žrtvama Holokausta i potvrdili posvećenost borbi protiv antisemitizma, mržnje i svih oblika diskriminacije.

