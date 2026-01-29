Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće da pita N1 da li da potpiše set pravosudnih zakona.

Predsednik Vučić je tokom današnje posete Domu garde upitan postoji li šansa da ne potpiše set pravosudnih zakona s obzirom na kritike iz EU, odnosno s obzirom na izjavu Marte Kos da je to korak unazad.

Vučićev odgovor je bio jasan.

"Samo ne znam kako je to korak unazad kada nismo imali nijedan korak napred evo već četiri godine", rekao je predsednik i nastavio: