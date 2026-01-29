Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće da pita N1  da li da potpiše set pravosudnih zakona.

Predsednik Vučić je tokom današnje posete Domu garde upitan postoji li šansa da ne potpiše set pravosudnih zakona s obzirom na kritike iz EU, odnosno s obzirom na izjavu Marte Kos da je to korak unazad.

Vučićev odgovor je bio jasan.

"Samo ne znam kako je to korak unazad kada nismo imali nijedan korak napred evo već četiri godine", rekao je predsednik i nastavio:

"Da li ću da potpišem ili neću, ne ljutite se, za to neću da pitam N1. To je moja ustavna nadležnost, a vaša nije i nikada neće biti. Hvala vam, živela Vojska Srbije, živela Srbija"

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ U LOZNICI OTVORIO NOVU FABRIKU: Predviđeno ulaganje 100 miliona evra i još 3.500 radih mesta!
vucic.jpg
PolitikaVUČIĆ O PRAVOSUDNIM ZAKONIMA: Doneti u skladu sa Ustavom, nedostajala je široka javna rasprava
2026-01-29 11_03_56-PhotoScape X.png
PolitikaVUČIĆ O REKORDNIM IZDVAJANJIMA ZA VS: Mislim da to dovoljno govori kolika su naša ulaganja, jer važno je da sačuvamo mir! KOLIKA SU ULAGANJA U VOJSKU U BROJKAMA
Dom garde (10).jpeg
Politika"A ŠTO SE TIČE STAJANJA NA CRTU..." Vučić: Ja više ne mogu da se kandidujem za predsednika, ne mogu tim junacima da stanem na crtu, voleo bih da mogu, a ne mogu
Dom garde (7).jpeg
Politika"DRASTIČNO I DRAMATIČNO SU UVEĆANI NAŠI ODBRAMBENI KAPACITETI" Vučić: Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u okruženju protiv Srbije
Dom garde (1).jpeg
PolitikaVUČIĆ O MOGUĆOJ KANDIDATURI REKTORA ĐOKIĆA: Mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju
Dom garde (8).jpeg
PolitikaVUČIĆ IZ DOMA GARDE: Zabrinut sam zbog vojnih saveza u okruženju, govorili smo i o vojnom roku od 75 dana, uskoro odluka krećemo li od decembra ili marta
Aleksandar Vučić.jpg