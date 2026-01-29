Slušaj vest

Haos u redovima blokadera ne jenjava, a najnoviji primer dolazi sa društvenih mreža, gde je blokader Vladimir Štimac pokušao da obmane javnost objavljivanjem fotografije bez ikakvog konteksta, sugerišući da je nastala nedavno — ipak, uskoro su stigli demanti.

Naime, on je objavio fotografiju uz opis: "Veto iz EU. Šalim se naravno. Hvala puno na divnom i srdačnom razgovoru, na požrtvovanosti i razumevanju, uvek ste dobrodošli u Srbiju i nadam se da se uskoro ponovo vidimo", međutim, kako su ubrzo ukazale njegove sopstvene kolege, reč je o fotografiji nastaloj još u novembru prošle godine, tokom pauze Beogradske bezbednosne konferencije.

Kolega mu je dobacio da je fotografija "nastala u prolazu", ali je danas korišćena bez konteksta kako bi se ostavio prostor za pogrešna tumačenja i manipulaciju.

- Ova slika je nastala u "prolazu", tokom pauze Beogradske bezbednosne konferencije, u novembru. Zašto se danas komunicira bez konteksta, to ostavljam vama na tumačenje. Ali podržavam svako grebanje o EU, pa čak i ovo. Od nečeg mora da se počne - naveo mu je kolega.

Foto: Printscreen X

Sada je jasno da, ako se ovakvim stvarima služe na mrežama, možemo samo zamisliti šta bi sve radili kada bi se dokopali bilo kakve vlasti!