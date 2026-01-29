Slušaj vest

Haos u redovima blokadera ne jenjava, a najnoviji primer dolazi sa društvenih mreža, gde je blokader Vladimir Štimac pokušao da obmane javnost objavljivanjem fotografije bez ikakvog konteksta, sugerišući da je nastala nedavno — ipak, uskoro su stigli demanti. 

Naime, on je objavio fotografiju uz opis: "Veto iz EU. Šalim se naravno. Hvala puno na divnom i srdačnom razgovoru, na požrtvovanosti i razumevanju, uvek ste dobrodošli u Srbiju i nadam se da se uskoro ponovo vidimo", međutim, kako su ubrzo ukazale njegove sopstvene kolege, reč je o fotografiji nastaloj još u novembru prošle godine, tokom pauze Beogradske bezbednosne konferencije. 

Kolega mu je dobacio da je fotografija "nastala u prolazu", ali je danas korišćena bez konteksta kako bi se ostavio prostor za pogrešna tumačenja i manipulaciju. 

- Ova slika je nastala u "prolazu", tokom pauze Beogradske bezbednosne konferencije, u novembru. Zašto se danas komunicira bez konteksta, to ostavljam vama na tumačenje. Ali podržavam svako grebanje o EU, pa čak i ovo. Od nečeg mora da se počne - naveo mu je kolega. 

Screenshot 2026-01-29 232644.jpg
Foto: Printscreen X

Sada je jasno da, ako se ovakvim stvarima služe na mrežama, možemo samo zamisliti šta bi sve radili kada bi se dokopali bilo kakve vlasti!

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"EVO ČISTE NAS VEĆ PREKO 10 GODINA! SVAKI PUT SA ISTIM UBEĐENJEM I SIGURNOŠĆU" Brnabić odgovorila Štimcu: Diktatura proletarijata
Screenshot 2025-12-25 212630.jpg
PolitikaSUD DELIMIČNO USVOJIO ZAHTEV TUŽILAŠTVA: Vladimir Štimac više ne sme na proteste, dva puta mesečno mora da se javlja u policijsku stanicu
Vladimir Štimac hapšenje
PolitikaMARKO KEŠELJ, DRŽAVNI SEKRETAR I BIVŠI KOŠARKAŠ: Nije sportski igrati protiv svoje zemlje, a Štimac to uporno čini na agresivan i primitivan način
Marko Keselj15.jpg
PolitikaŠTIMAC POKUŠAVA DA SE OPERE, PA SE VADI NA AFEKAT: Totalno se zbunio, više ne zna ni šta priča - OD KOŠARKAŠKOG CENTRA DO CENTRA OPRAVDAVANJA
Vladimir Štimac