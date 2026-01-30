Slušaj vest

Jedan od blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke, Bojan Pajtić otkrio je plan blokadera: da ne priznaju rezultate izbora već da idu na osvajanje vlasti na ulici!

- Ono što mene plaši jeste da oni ne razumeju da u Srbiji postoji najmanje milion ljudi koji su spremni da izađu na ulicu, da dobiju batine na noć izbora recimo, da bi odbranili izbornu pobedu, da budu uhapšeni i da budu ponosni zbog toga - rekao je Pajtić i dodao:

- I da ne razumeju da ne mogu pobediti u takvim okolnostima. To je jednostavno apsolutno nemoguće.

Podsetimo, Pajtić je nedavno pokušao da se opravda, ali je u svom pokušaju samo uspeo da potvrdi da će blokaderi ubijati i ove iz bivše vlasti ukoliko ne budu pristali da ih podrže.