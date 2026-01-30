Slušaj vest

Prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kojim predsedava ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac Operativnog tima Danijel Apostolović, počeo je danas u 10 časova u Vladi Srbije.

Na sastanku učestvuju predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar za evropske integracije, glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast Nemanja Starović.

Prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Foto: Petar Aleksić

Takođe učestvuju i ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnik predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Izvor: Petar Aleksić

Ne propustitePolitikaVLADA FORMIRALA OPERATIVNI TIM ZA EVROINTEGRACIJE: Srbija poslala jasnu poruku Briselu da želi brže ka Evropskoj uniji!
shutterstock_1237639432.jpg
Politika"NAROD MOŽE DA IDE NA EGZOTIČNE DESTINACIJE, MINISTRI NE" Jasna poruka Vučića: Obezbediću većinu za njihovu smenu
Screenshot 2026-01-25 114031.png
NekretnineVlada Srbije odlučila: Roditelji mogu dobiti do 20.000 evra za kuću ili stan - evo kako da ostvarite pravo
stan-2.jpg
PolitikaMINISTARKA MESAROVIĆ O GNUSNOM GOVORU LJILJANE BRALOVIĆ U ČAČKU: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima govorio da im je to jedini program!
img-3174.jpg