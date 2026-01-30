Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snažnu poruku putem Instagram naloga.

- Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima, onima koji dobacuju, onima koji uglavnom ne rade ništa i nemaju hrabrosti da bilo šta preduzmu, ali uvek će da nađu hiljadu stvari protiv svakoga ko će od njih da bude brži, snažniji, vredniji i sve drugo. Tako da ću to i da nastavim da radim - rekao je Vučić u snimku.

- Nastaviću da radim i da se borim za Srbiju! - napisao je predsednik u opisu snimka.

