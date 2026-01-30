Slušaj vest

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, poručuje da za "Sarajevo safari" narativ, kao i najnovije optužbe koje se, putem pojedinih bošnjačkih i hrvatskih medija, usmeravaju ka predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, nemaju nikakvog dokaza!

On je objavio video na društvenoj mreži "X" na engleskom jeziku u kojem se ukazuje da je tkz. "Sarajevo safari" narativ koji je u javnost prvi put plasiran 2022. godine, bez ijednog materijalnog, pravno valjanog ili institucionalno potvrđenog dokaza, a koji se danas ponovo koristi kao sredstvo političkog pritiska i diskreditacije. Ističe se da su svi navodi zasnovani isključivo na neproverenim i anonimnim svedočenjima, bez dokumentacije, fotografija, imena navodnih učesnika ili bilo kakvih proverljivih tragova.

Posebno se naglašava da su međunarodni sudovi i institucije, uključujući Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, godinama istraživali ratne zločine u Bosni i Hercegovini, ali da teorija o „turističkim snajperistima“ nikada nije potvrđena ni u jednoj sudskoj presudi, istrazi ili zvaničnom dokumentu UN ili drugih relevantnih tela.

Poruka videa je da je lažni "Sarajevo safari" politička instrumentalizacija ratnih tema i oživljavanje anti-srpske propagande. Istovremeno se poziva na odgovorno novinarstvo, zasnovano na proverljivim činjenicama i pravnim dokazima, uz jasnu poruku da nema budućnosti u lažima i propagandi, već isključivo u istini, miru i odgovornosti.