Ministar finansija Siniša Mali izjavio je posle današnjeg prvog sastanka Operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji da Srbija u najbržem roku mora da ispuni sve zadatke iz evropske agende, jer nema vremena za gubljenje.

"Srbija se nalazi na evropskom putu i cilj nam je da ubrzamo naše evropske integracije, kojima treba da se bavimo na dnevnom nivou, da rešavamo sva tehnička pitanja oko pristupanja, da usklađujemo naše zakonodavstvo sa evropskom legislativom. Ubrzavamo pripreme svih zakona i podzakonskih akata, kako bi u što kraćem vremenskom periodu ispunili sve formalne zahteve za pristupanje EU", naveo je Mali na svom instagram nalogu.

On je naveo da je na sastanku razgovarano o prioritetima rada za naredni period, odnosno o planovima i rokovima za sprovođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje dinamike pristupnih pregovora.

Kako je istakao, Srbija je posvećena reformskim procesima koji je vode ka članstvu u EU, i da mora da uradi sve što je do nje.

"Moramo da uradimo sve što je do nas i da, u najbržem mogućem roku, ispunimo sve naše zadatke iz evropske agende. Nemamo vremena za gubljenje, niti da stojimo u mestu", istakao je Mali.

Sastanku je predsedavao ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac ovog tima Danijel Apostolović.

Time je zvanično započet rad Operativnog tima, osnovanog s ciljem jačanja koordinacije, ubrzanja i unapređenja aktivnosti u procesu evropskih integracija Srbije.

Ovo su glavni ciljevi

Članovi tog tima danas su razmatrali prioritete i metodologiju rada za naredni period, kao i plan aktivnosti usmeren na ispunjavanje obaveza u okviru pregovaračkog procesa sa EU.

Kao glavni ciljevi istaknuti su otvaranje Klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast), ispunjavanje prelaznih merila za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) – IBAR, koji su ključni za ubrzanje dinamike pristupnih pregovora.