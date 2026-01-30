država je jasna i nemilosrdna u obračunu sa kriminalom

Predsednica GrO SNS Kruševac Nevena Đurić poručila je da je država nemilosrdna u obračunu sa kriminalnom i korupcijom nakon izuzetno uspešno sprovedene akcije u kojoj je juče kod Kruševca zaplenjeno više od pet tona droge.

Ona dodaje da nema povlašćenih, što blokaderska opozicija nikada neče razumeti.

"Država je jasna i nemilosrdna u obračunu sa kriminalom i korupcijom. Postoji nulta tolerancija, politička volja i jasan cilj - zemlja bez korupcije i kriminala! Nema nedodirljivih, nema povlašćenih: ni po funkciji, ni po “kontaktima”, ni po partijskoj knjižici. To blokaderska opozicija nikada neće razumeti. Baš tu je razlika između nas iz Srpske napredne stranke i njih: mi ne štitimo kriminalce, već zakon. Mi verujemo u institucije, a ne u tabloide i hajke. Naš rad, projekti i rezultati ostaju čisti i vidljivi. Politika mora biti odgovorna i poštena i tu kompromisa nema!", poručuje Nevena Đurić.

Dodala je i da više nikog ne čudi što blokaderske laži nemaju granica.

"Lažu čak i o tome da je Gašić bio čest gost kod Spasojevića. Istovremeno, sa gađenjem posmatramo pokušaje blokaderske opozicije da umesto da čestita policiji na izvanredno sprovednoj akciji ona pravi politički cirkus i pokušava da baš sve politizuje. Njihova histerija govori više od hiljadu reči. Šta se toliko tresu? Čist obraz nema razlog za paniku. Ili ipak imaju šta da kriju? Zakon važi za sve, a ko je godinama živeo iznad njega, neka se spremi da položi račun!", zaključuje Đurić.