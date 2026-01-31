Slušaj vest

"Naša deca", "srpska mladost", "budućnost zemlje" - ovim ali i drugim epitetima pokušavali su blokaderi uporno da uzdignu tzv. "studentsku listu" u očima, ali i srcima našeg naroda...

Kao protivnika označili su jednog čoveka, predsednika zemlje Aleksandra Vučića koji ne krije, a često i sam govori da je "veteran u politici" i da je doživeo i video mnogo toga, što su pojedini blokaderi koristili kako bi predsedniku poručili da je njegovo vreme prošlo, a njihovo, jelte - tek dolazi.

Međutim, pri bližem pogledu i analizi biografskih podataka istaknutih članova srpske "omladine, mladosti i budućnost" po blokaderskom modelu, ispostavilo se da nas budućnost zajedno sa njima može najbrže dovesti do - Republičkog fonda za penzijsko osiguranje.

Naime, nasuprot iskusnog političara i državnika Aleksandra Vučića koji je prošlog marta napunio 55 godina, sada se već otvoreno kao predvodnik tzv "studentske liste" spominje rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokićkoji ima 62 godine.

Tako je čak po ovim brojkama, a da ne govorimo o političkom iskustvu, ispalo da je "mlada nada srpske politike" od aktuelnog predsednika stariji čak 7 godina, ali rektor Đokić sebe očigledno, po potrebi, vidi i kao studenta.

Ni ostali ljudi, za koje medije često navode da će se naći ispred "studentske liste", ne uklapaju se baš u narativ o "našoj deci i mladosti". Tako, glumac Tihomir Stanić ima 65 godine, istoričar Milo Lompar 62, a advokat Zdenko Tomanović - nismo sigurni, nezvanično ima 67 - jer podaci o datumu rođenja poznatog advokata nisu dostupni javnosti.

Foto: Marko Karović

Iako niko ne tvrdi da su godine prepreka za bilo šta, a upravo je aktuelna vlast posebnu pažnju u svojim programima poklanjala i brinula baš o penzionerima i starijim sugrađanima, ali uvek im i iskazivala veliku zahvalnost za podršku, ne može a da ne začudi činjenica da će zapravo tzv. "studentska lista" po proseku godina biti starija od one koju sada ima aktuelna vlast!

- Pa ljudi, ja sam politički veteran. Mene šerpe i lonci uopšte ne dotiču. Ti ljudi su time obezvredili aplauz za doktore, za medicinske sestre, za one koji su se žrtvovali. Ne mogu da sačekaju ni pet minuta, nego već u 20:02 počnu da lupaju - kazao je predsednik Vučić još 2020. godine tokom epidemije korona virusa, a nedavno je tokom boravka na ekonomskom forumu u Davosu kazao: "Ovo je moj 12. put, 12. put u Davosu. Ja sam ovde veteran. Ovde nema ljudi koji su bili toliko puta".