Bivša dekanka Filozofskog fakulteta Natalija Jovanović, koja se inače zdušno protivila projektu Beograd na vodi i tržnom centru Galerija, te uporno tvrdila da je to "simbol propasti" večeras je odlučila, gle čuda, baš da se prošeta ovim novoizgrađenim kvartom.

Kako se može videti na slikama i snimcima, Jovanovićeva je uživala uz piće u jednom od kafića, a potom i obišla tržni centar.

Godinama smo slušali da su Galerija i Beograd na vodi neprihvatljiv i nelegitiman projekat. Tu istu priču je uporno ponavljala i bivša dekanka iz Niša, a kao jedan od najglasnijih protivnika ovog projekta izgleda da danas nema nikakav problem da uživa baš u njemu.