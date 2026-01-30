Politika
LICEMERNO! PLJUVALA NA SVE STRANE GALERIJU I BEOGRAD NA VODI, PA OTIŠLA TAMO DA POPIJE KAFU Bivša dekanka u Nišu uživa u čarima novoizgrađenog kvarta (VIDEO)
Bivša dekanka Filozofskog fakulteta Natalija Jovanović, koja se inače zdušno protivila projektu Beograd na vodi i tržnom centru Galerija, te uporno tvrdila da je to "simbol propasti" večeras je odlučila, gle čuda, baš da se prošeta ovim novoizgrađenim kvartom.
Kako se može videti na slikama i snimcima, Jovanovićeva je uživala uz piće u jednom od kafića, a potom i obišla tržni centar.
Godinama smo slušali da su Galerija i Beograd na vodi neprihvatljiv i nelegitiman projekat. Tu istu priču je uporno ponavljala i bivša dekanka iz Niša, a kao jedan od najglasnijih protivnika ovog projekta izgleda da danas nema nikakav problem da uživa baš u njemu.
Po svemu sudeći proteste i pištaljke zamenile su fotelje u Galeriji.
