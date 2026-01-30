Slušaj vest

Bivša dekanka Filozofskog fakulteta Natalija Jovanović, koja se inače zdušno protivila projektu Beograd na vodi i tržnom centru Galerija, te uporno tvrdila da je to "simbol propasti" večeras je odlučila, gle čuda, baš da se prošeta ovim novoizgrađenim kvartom.

Kako se može videti na slikama i snimcima, Jovanovićeva je uživala uz piće u jednom od kafića, a potom i obišla tržni centar.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 5.34.27 PM (1).jpeg
Foto: Kurir

WhatsApp Image 2026-01-30 at 5.34.27 PM.jpeg
Foto: Kurir

Bivša rektorka niškog Univerziteta Natalija Jovanović u Galeriji Izvor: Kurir

Godinama smo slušali da su Galerija i Beograd na vodi neprihvatljiv i nelegitiman projekat. Tu istu priču je uporno ponavljala i bivša dekanka iz Niša, a kao jedan od najglasnijih protivnika ovog projekta izgleda da danas nema nikakav problem da uživa baš u njemu.

Po svemu sudeći proteste i pištaljke zamenile su fotelje u Galeriji.

Ne propustitePolitikaFILOZOFSKI FAKULTET U NIŠU DONEO ODLUKU O POVRATKU NA NASTAVU! Prsla "banana" dekanka Natalija Jovanović
branislav Jovanović.jpg
Politika"GDE ĆE KRUŠKA NO POD KRUŠKU" Unuk Baneta Banane i dekanke Natalije Jovanović na čelu blokade niške gimnazije: Fizički blokirali ulaz profesorima!
branislav Jovanović.jpg
Politika"TRPIMO TORTURU DEKANKE JOVANOVIĆ JER NE PODRŽAVAMO BLOKADE" Prof. Pešić sa Filozofskog u Nišu: TRAŽILA JE MOJU OSTAVKU, zviždali su mi i duvali u vuvuzele!
453532379_9022384001121740_5422489514115514637_n copy.jpg
PolitikaZAR JE OVO DEKANKA, UNIVERZITETSKA PROFESORKA?! Žena Baneta Banane uputila sramne reči predsedniku Vučiću "Njega ni majka ne voli", Šolakovi mediji u transu!
studenit_nis_slavica_18122024_0054 copy.jpg