Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju uživo na društvenoj mreži TikTok komentarisao viralne snimke.

Vučić je prvo pogledao snimak koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, na kojem izgleda kao da posećuje domaćinstvo mama Slavice, dok ona nije kući.

"Je l' imate adresu ove žene, ja bih voleo da joj se zahvalim za ovakvu vrstu gostoprimstva. Sina pozdravite, duhovit je i snalažljiv. Čestitam na tome!", rekao je Vučić.

