VUČIĆ NAJAVIO VELIKI SKUP U MARTU: "Predstavićemo program Srbija 2035"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenoj mreži TikTok razgovara uživo sa korisnicima te mreže.
Najavio je da će 20, 21, ili 22. marta predstaviti na skupu u Beogradu program "Srbija 2035".
- Za sve sam ja kriv, ali zasluženo. Meni građani ništa nisu krivi. Meni su zaslužni što su imali poverenja kad je bilo teško, što su razumeli šta je država. Sačekaćemo i da prođu sve godišnjice i oko marta predstavićemo program "Srbija 2035".
- Nisu meni građani ništa krivi, naprotiv. Postoje stvari za koje jesam kriv, ali valjda i one za koje sam zaslužan. Prihvatio sam ja krivicu - kazao je on.
