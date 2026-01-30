Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je večeras svoje prvo obraćanje na TikToku, uživo, a u jednom trenutku u razgovor se uključio i "juttjuber" Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

On se pre razgovora sa Ilićem osvrnuo i na njegovu izjavu iz nedavnog lajva da će se uključiti u predsednikov lajv kako bi ga pitao da li je moguće ukinuti porez influenserima.

Vučić je rekao da nikome ne može da se ukine porez, ali da se pričalo o olakšicama, te da je spreman da primi Baku Praseta na razgovor tim povodom.

- Nisam nikad u životu video ovog čoveka koji je verovatno fenomen, veoma poznat i popularan i tako dalje. Ne može da se makne porez. Ne može da se makne porez, a pričali smo o raznim olakšicama i kako da to ide i kako da subvencionišemo. Te sam spreman uvek, poštovani gospodine ili kako hoćeš sine, da te primim i da razgovaramo o tome. Od poreza država živi i svačija je prva obaveza da plati porez. Ali smo pričali, u nekoliko navrata izlazili o susretima influenserima, vama, ljudima koji živite od ovog posla.. Ali sad vidim zašto je popularan ima energiju, ima veliku energiju ima snažnu energiju to se ne nalazi lako tako da to je ono što mogu da kažem, a što se poreza tiče da se porez ne plaća, ne može. Znam ja mnogo onih koji bi da porez ne plaćaju i koji uvek nađu razlog sad ću vam ispričati jedan detalj kad god bi nekog trebalo uvek kažu znaš mnogo bi bilo dobro, odjeknulo bi super samo da se ne plati PDV na to nego ko može manje polo, sad nema veze sa ovim, nego na neku robu itd. I uvek sam to odbio. I kad sam bio premijer i kad sam bio predsednik, kad sam razgovarao, ne može - poručio je.

Nakon što ga je Vučić pozvao telefonom, Ilić ga je upitao da li mu se sviđa dres FK Vojvodina koji nosi.

- Odlično - kazao je Vučić, a Baka Prase ga je pozvao na meč protiv Zvezde.

Vučić mu je rekao da bi bio srećan kada bi Vojvodina ostvarila bolji rezultat u Evropi.

- Samo nemoj da prođeš u politici kao u fudbalu - kazao je on.

Vučić je Ilića pitao i zašto je odlučio da bude "influenser".

Baka Prase je zatim pozvao Vučića na svoj "lajv".

Predložio je da ceo budžet Srbije stave na crveno na ruletu, a Vučić je odgovorio da je veoma oprezan i da nije kockar.

- Ovo sam shvatio kao šalu, ali država nije za kocku i nije na kocku - zaključio je on.

Ilić je Vučiću otkrio i da planira da se kandiduje na izborima za gradonačelnika.

- Kada budem gradonačelnik, ima da podelim otkaze. Šta mislite hoću li buti bolji od Šapića - pitao je Baka Prase.

Vučić mu je poručio da ne misli, ali da nije bitno šta on misli, već šta ljudi misle.

Baka Prase je zatim pitao da li Vučić može da mu pomogne da vrati Jutjub kanal.

- E ovako, pitanje je, pitanje glasi... Da li možete da okrenete predsednika Trampa da mi vrati Jutjub kanale? - pitao je Bogdan, a Vučić je odgovorio:

- Imam sutra neke razgovore s Amerikancima i mogu da ih pitam evo najozbiljnije. A što ste ih uzeli? Jesi nešto psovao tamo ili šta?

Ilić je rekao da jeste psovao, ali da to nije bio razlog za gašenje, već to što su mu nalog prijavljivali zbog sukoba sa Željkom Mitrovićem.