Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, poručuje da se, prema poslednjem popisu, više od 43% građana Crne Gore izjasnilo se da govori srpskim jezikom, dok se oko 34% izjasnilo za crnogorski koji je trenutno jedini ustavom priznat službeni jezik.

"Ta činjenica ne može biti ignorisana u demokratskom društvu", navodi Gujon na društvenoj mreži "X" i dodaje:

"Samo ustavno priznat službeni jezik uživa najviši stepen pravne sigurnosti i ravnopravnosti. Iskustvo Crne Gore u periodu pre 2020. godine, kada je dugogodišnji anti-srpski režim koristio institucije države za sistematsko potiskivanje srpskog jezika i identiteta pokazuje da 'službena upotreba' nije dovoljna i da je ustavna zaštita neophodna.

Naš stav nije isključiv, već inkluzivan. Ustavno priznavanje srpskog jezika kao službenog, ravnopravno sa crnogorskim, predstavljalo bi uvažavanje stvarne jezičke strukture društva i demokratske volje najbrojnije jezičke zajednice u Crnoj Gori".

