Bivšim ministarima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću danas je ukinut kućni pritvor, osumnjičenima da su zajedno sa još nekoliko uhapšenih vršili koruptivna krivična dela prilikom projekta „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija).

Njima je za još tri meseca produžena mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa potencijalnim svedocima u ovom postupku.

Momiroviću, Vesiću i osumnjičenima A.D, N.Š, S.K, S.J, V.N, I.P. i Z.M. kućni pritvor uz elektronski nadzor (nanogicu) produžen je za još tri meseca u novembru.

