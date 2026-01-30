Politika
UKINUT PRITVOR VESIĆU I MOMIROVIĆU Šest meseci bez optužnice
Slušaj vest
Bivšim ministarima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću danas je ukinut kućni pritvor, osumnjičenima da su zajedno sa još nekoliko uhapšenih vršili koruptivna krivična dela prilikom projekta „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija).
Njima je za još tri meseca produžena mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa potencijalnim svedocima u ovom postupku.
Momiroviću, Vesiću i osumnjičenima A.D, N.Š, S.K, S.J, V.N, I.P. i Z.M. kućni pritvor uz elektronski nadzor (nanogicu) produžen je za još tri meseca u novembru.
1 · Reaguj
Komentariši