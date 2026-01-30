Slušaj vest

Srbi moraju da nadju svoj veliki cilj oko koga će se okupiti. Moramo da definišemo šta hoćemo i ne mislim da ćutanje o tome doprinosi ostvarenju cilja. Kad to budemo imali onda imamo sve, poručio je osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u intervjuu Sputnjiku ističući da smatra da je ujedinjenje Srba cilj nad ciljevima, "to je moj stav i zastupaću ga dok god i kad god budem mogao".

Naglasio je da se svet nepovratno promenio, da Zapad više nije monolitan, da su SAD i EU u sukobu koji je mnogo teži nego što izgleda i da te činjenice moramo da prihvatimo, jer ako mislimo da će svet nakon sukoba SAD i EU ostati isti onda ništa nismo razumeli. Stoga smatra da Srbija mora da definiše put kojim će ići. "Ja mislim da jedna tema društvenog dijaloga mora biti - da li mi hoćemo u EU ili nećemo u EU? Koja je naša orjentacija, šta mi treba da uradimo? Kuda treba da idemo? Možemo li mi da učestvujemo u tom velikom novom svetu bez Rusije i Kine? A ako ne možemo, a ja mislim da ne možemo, a šta bi onda trebalo da uradimo da bi ojačali naše odnose i sačuvali ih. A ako će se odnos SAD i EU promeniti, a promenio se, da li treba da se promeni i naš odnos prema EU i SAD? Pa moraće. Hajde da vidimo kako to da uradimo."

Vulin je stava da se moramo vratiti na prapočetke srpske politike, na Načertanije, Jovana Ristića, Obrenoviće, Karadjordjeviće, koji su definisali nacionalne ciljeve.

"Nismo ih ostvaril. Jesmo li se ujedinili? Nismo. Suštinski, sve srpske politike su, kada su bile srpske, želele ujedinjenje svih Srba. Ako prihvatimo da nam je to prvi nacionalni interes, jako lako ćemo se snaći u svetu oko sebe, veoma lako, jer imate tačku kojoj težite. Ako je cilj ulazak u EU, i to je cilj svih ciljeva i suština našeg postojanja, jako lako ćemo se opredeliti prema tome, onda znamo tačno šta sve treba da uradimo i uopšte neće biti problema. Mi moramo da nadjemo šta je suština. Ja smatram da je ujedinjenje Srba cilj nad ciljevima", rekao je Vulin.

Upitan kako u ovako podeljenom društvu započeti dijalog Vulin je rekao da srpski narod nikad nije bio monolitan, da smo mi uvek bili takvi, ali i da će se srpsko društvo okupiti oko velikog cilja, a onaj ko se ne okupi taj nije ni deo srpskog društva. "Postoje stvari o kojima se ne polemiše. Ali kod nas je problem da mi nikako da nadjemo stvar oko koje se ne polemiše. Ne postoji podeljenije društvo od Izraela. Za sukobe kakve oni imaju u unutrašnjoj politici čak bi i mi rekli - ovo je previše. Ali da li postoji sumnja u potrebu održanja jevrejske države po cenu trećeg svetskog rata? Ne", rekao je Vulin i dodao "što smo mi Srbi loši? Fali nam taj cilj kao zvaničan stav. Fali nam tačka o kojoj se ne raspravlja, o kojoj se ne priča. Možete to nazvati dogmom ili kako god hoćete, ali mora da postoji. U svakom društvu to postoji", rekao je Vulin i ponovio da veruje da je ta tačka ujedinjenje Srba.

"Iz toga proizilazi sva naša unutrašnja i spoljna politika, naša ekonomija,vojna doktrina, iz toga proizilazi sve, ali moramo izaći sa tim, moramo to dati. Kada to budemo dali onda verujem da ćemo i moći da uspostavimo društveni dijalog. Nije problem u razlikama u političkim partijama, to je prirodno i normalno. Šta će vam višepartijski sistem u kome nema razlika? Ali morate imati višepartijski sistem u kome niko ne može da podrži Piculu, nezavisno Kosovo ili ukidanje Republike Srpske. Ne može. Te stvari ne mogu da se dese", poručio je Vulin.