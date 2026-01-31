Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć da će 20, 21. ili 22. marta na skupu u Beogradu predstaviti program "Srbija 2035".

Vučić je na društvenoj mreži TikTok, na kojoj je uživo razgovarao sa korisnicima, rekao da će program predstaviti pred velikim brojem građana, ispred Narodne skupštine ili na Trgu republike.

- Predstavićemo program Srbija 2035, dakle, da pokažemo ljudima i koliko ih poštujemo, volimo, i šta je to što smo uradili, da položimo račune, izveštaje, i da predstavimo program šta je to što ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

Na komentar da su mu "građani krivi za sve", Vučić je rekao:

- Za sve sam ja kriv, ali zasluženo. Meni građani ništa nisu krivi. Meni su zaslužni što su imali poverenja kad je bilo teško, što su razumeli šta je država. Sačekaćemo i da prođu sve godišnjice i oko marta predstavićemo program "Srbija 2035". Nisu meni građani ništa krivi, naprotiv. Postoje stvari za koje jesam kriv, ali valjda i one za koje sam zaslužan. Prihvatio sam ja krivicu - kazao je on.

Govorio je i o rezultatima Crvene Zvezde i Partizana u košarci i fudbalu.

- Nadao sam se da izvuče Dinamo pošto je bio jači od Zvezde pre. Što se košarke tiče, mislim da Zvezda ima četvrti ili peti najbolji tim u Evropi i sa njim može da ide. Obično sam saglasan sa onim što govori Đurović, nisam u svemu. Zvezda, mislim da su bolji i od Reala, Barselone, Valensije... - rekao je Vučić.

Ljudima iz svog tima je poručio da omoguće da se na TikToku uključuju korisnici.