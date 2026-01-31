Slušaj vest

Voditeljka Jovana Joksimović izjavila je u gostovanju u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" da blokaderi godinu dana sprovode dehumanizaciju ljudi koji se izjašnjavaju kao neutralni.

- Oni su ćaci. To je narativ koji se gradi godinu dana - ako ćutiš, ti si takođe ćaci. Ta dehumanizacija ljudi koji su ućutali a koji su izuzetno vidljivi, koja je napravljena u poslednjih godinu dana je nešto sa čim teško možete da se borite, pogotovo u jednoj Srbiji koja, koliko god ona to ne želela kao društvo da prizna, je jedna mizogena izuzetno sredina i ako pričamo sada o ženama u javnom prostoru, na društvenim mrežama, to je jedna tortura koju prođe neko ko je vidljiv, ko u jednom određenom sloju društva ima percepciju da je neutralan, ako se nije izjasnio onako kako mi mislimo da treba, ta jedna grupa, on je automatski kenselovan - rekla je Joksimović i dodala:

- To je izopštavanje koje smo mi svi doživeli kao društvo, jedan deo javnosti.

