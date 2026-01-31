Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula otvoreno je priznao da priželjkuje ukidanje EU fondova za Srbiju.
PICULA POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Otvoreno priželjkuje ukidanje fondova EU za Srbiju
Na pitanje voditeljke hrvatskog RTL-a da li će "ovakva Srbija ikada ući u EU", Tonino Picula je rekao sledeće:
- Mislim da sadašnje vođstvo Srbije ne želi ulazak Srbije u EU, ono što njih zapravo zanima je dalje crpljenje novca i fondova Evropske unije koji su vrlo izdašni za zemlje Zapadnog Balkana - rekao je Picula.
Usledilo je potom pitanje kada će presušiti ti fondovi, odnosno koliko će još Brisel to "tolerisati".
- Ja se nadam da je ova reakcija gospođe Marte Kos jedan ispravan korak, i to u pravom pravcu, ali nažalost postoji još jedan deo struktura u Evropskoj komisiji, ali i Evropskom veću, koji bi nastavili sa tetošenjem Vučića - rekao je Picula.
