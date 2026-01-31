Slušaj vest

Na pitanje voditeljke hrvatskog RTL-a da li će "ovakva Srbija ikada ući u EU", Tonino Picula je rekao sledeće:

- Mislim da sadašnje vođstvo Srbije ne želi ulazak Srbije u EU, ono što njih zapravo zanima je dalje crpljenje novca i fondova Evropske unije koji su vrlo izdašni za zemlje Zapadnog Balkana - rekao je Picula.

Usledilo je potom pitanje kada će presušiti ti fondovi, odnosno koliko će još Brisel to "tolerisati".