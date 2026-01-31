Slušaj vest

Na pitanje voditeljke hrvatskog RTL-a da li će "ovakva Srbija ikada ući u EU", Tonino Picula je rekao sledeće:

- Mislim da sadašnje vođstvo Srbije ne želi ulazak Srbije u EU, ono što njih zapravo zanima je dalje crpljenje novca i fondova Evropske unije koji su vrlo izdašni za zemlje Zapadnog Balkana - rekao je Picula.

Usledilo je potom pitanje kada će presušiti ti fondovi, odnosno koliko će još Brisel to "tolerisati".

- Ja se nadam da je ova reakcija gospođe Marte Kos jedan ispravan korak, i to u pravom pravcu, ali nažalost postoji još jedan deo struktura u Evropskoj komisiji, ali i Evropskom veću, koji bi nastavili sa tetošenjem Vučića - rekao je Picula.

Ne propustitePolitikaČAK I BOŠNJACI SAMI PRIZNAJU! Sve tvrdnje hrvatskog novinara Margetića oko Vučića su laž: Evo šta zaista stoji iza njegovih “dokumenata” o Sarajevo safariju
domagoj margetić
Politika"DA POLOŽIMO RAČUNE, IZVEŠTAJE" Vučić najavio predstavljanje projekta "Srbija 2035" u martu: "Da pokažemo ljudima koliko ih poštujemo"
avavav.jpg
Politika"SRBI MORAJU DA NAĐU SVOJ VELIKI CILJ OKO KOGA ĆE SE OKUPITI" Vulin: Za mene je to ujedinjenje Srba
WhatsApp Image 2025-10-08 at 13.18.44_72b8e820.jpg
Politika"VIŠE OD 43% GRAĐANA CRNE GORE IZJASNILO SE DA GOVORI SRPSKIM JEZIKOM" Gujon: Ta činjenica ne može biti ignorisana u demokratskom društvu
Arno Gujon