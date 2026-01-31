- Ono što je bila naša poruka njima jeste da je za pobedu potreba sinergija svih. Srbija nema luksuz da olako odbacuje pruženu ruku političkih boraca protiv ovog režima samo zato što pripadaju političkim strankama. Krvava košulja Borka Stefanovića, hapšenja članova PSG-a i fizički napadi na članove ZLF-a moraju da budu ulaznica na taj sastanak jer studentska pozicija da se oni sklone posle više od decenije beskompromisne borbe pod izgovorom "da ste nešto mogli do sada biste uradili" već sada može da se primeni i na njih – vaša borba traje godinu i po dana skoro, i može da prođe i godinu još i tako dalje, i gde smo stigli? - izjavio je Prebilič za Danas.