Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je prvi put održao lajv na društvenoj mreži TikTok. Za svega sat vremena, koliko je trajalo prvo obraćanje šefa države na najbrže rastućoj i najuticajnijoj društvenoj mreži, Vučića je gledalo 241.700 ljudi, dok je lajv skupio 13 miliona "lajkova".

Predsednik je, između ostalog, govorio o društvenim mrežama i veštačkoj inteligenciji (AI), uvredama koje dobija od političkih protivnika, najavio je veliki skup u martu, ali ono što je posebno privuklo pažnju je razgovor sa influenserom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

- Predsedniče, vi ste sada bacili jedan W - poručio je jutjuber Vučiću. Inače, "W" je simbol pobede na TikTok-u, a Vučić ga je u ovom lajvu svakako "zaradio".

Zanimljivo je da se dežurni kritičari nisu uključivali u lajv, iako su imali prilike, pa su tako bivši košarkaš Vladimir Štimac i novinarka N1 Žaklina Tatalović ostali nemi.

- Uključi Štimca, Žaklinu Tatalović, sve te stručnjake uključi, šta su rekli da sam Šiptar? - rekao je Vučić u jednom trenutku.

Podsećamo i da su samu najavu razgovora Vučića sa građanima, blokaderi i njima bliski mediji pokušali su da iskoriste u svoj već poznatoj kampanji slepe kritike apsolutno svakog poteza aktuelne vlasti.

Naime, blokaderima i njima bliskim medijima zasmetalo je to što je Vučić iskoristio TikTok kako bi odgovarao na pitanja građana, pa su tako ovo nazvali "još jednim očajničkim potezom Vučića da pridobije mlađe glasače"!

Međutim, zaboravili su da predsednik Vučić konstantno obilazi celu zemlju, gde redovno na terenu uživo razgovara sa građanima, kao i da većina svetskih državnika danas koristi i društvene mreže kao još jedno sredstvo komunikacije sa javnošću.

S druge strane, "studenti blokaderi" bez imena i prezimena, potpuno anonimni (osim nekoliko neformalnih lidera, aktivista opozicionih stranaka) s građanima "komuniciraju" svojim saopštenjima na društvenim mrežama već više od godinu dana, pa su možda zbog toga pomislili da internet i društvene mreže pipadaju samo njima.