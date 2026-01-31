Slušaj vest

Jedan od najsvežijih primera toga je današnji napad blokadera u opštini Rakovica na četiri žene. On ih je gnusno psovao.

- Proći će Vučić, ima da ga pu**te svi. Mamu vam je**m u p**ku - rekao je blokader, što se može čuti na snimku.

Pre ovog incidenta javnost u Srbiji uznemirile su pretnje koje je 18. januara izrekla blokaderka Ljiljana Bralović, a upućene su svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona, a ove reči nesumnjivo predstavljaju sliku i priliku blokaderske politike nasilja koju kontinuirano sprovode više od godinu dana.

Nažalost, blokadersko nasilje išlo je i dalje od pretnji. Haos u Mionici, nož u centru Beograda i pucnjava ispred "Ćacilenda" najupečatljiviji su od incidenata u blokaderskoj režiji.

Naime, tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su napali simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković.

Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti - tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu.

U ovom događaju, kako je Kurir ranije preneo, bilo je više povređenih lica. Intervenisala je policija, a nekoliko osoba je privedeno.

Tuča u Mionici

Istog dana, u centru Beograda blokader Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju, izbo je čoveka u takozvanom "Ćacilendu".

Ovaj blokader pokušao je nakon hapšenja da slaže da nije ništa skrivio, ali je promenio ploču kada su mu pripadnici organa bezbednosti rekli da je napad snimljen.

Na snimku se čuje kako jedan policajac govori Damjanu P. da "džaba sve poriče", dok on sedi na betonu s rukama vezanim lisicama i unezvereno gleda oko sebe.

Ovaj incident neodoljivo podseća na onaj iz oktobra kada je drugi blokader, Vladan Anđelković, uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Na snimku koji je tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, blokader priznaje da ga "nervira zauzimanje centra grada".

- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako Anđelković izgovara na snimku.

Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega. Ne znam nikoga iz parka. Nikog živog, majke mi mile, proverite - rekao je osumnjičeni.