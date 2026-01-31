Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper izjavio je da se blokader Dragan Ilić razočarao kada je shvatio da će predsednik Aleksandar Vučić voditi Srbiju i 2035. godine.

- Vučić je juče najavio da će uskoro biti predstavljen program "Srbija 2035" koji će građanima prikazati sve korake budućeg razvoja države. A blokader Ilić zakukao:

"Pitao sam se šta je sledeće kad je predsednik počeo da pominje tu 2035. Wow! Čekaj, čekaj, ja te 2035. idem u starosnu (penziju). I onda shvatim da će Vučić na vlasti da me isprati u starosnu penziju i smorim se žešće", kukao je blokader Ilić.

Screenshot 2026-01-31 131511.jpg
Foto: Printscreen X

Iliću, dobro predviđaš buduće događaje, ali ne brini, penzija će ti biti vrlo dobra te 2035. godine! - napisao je Piper na Iksu.

uroš piper i miloš jovanović
Uroš Piper
Uroš Piper
uroš piper i miloš jovanović