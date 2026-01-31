Blokaderski aktivisti primećeni su u opštinama u kojima treba da budu održani lokalni izbori, kako poklonima pokušavaju da kupe lojalnost birača.
BLOKADERI DELE IGRAČKE I SLATKIŠE BIRAČIMA: Pogledajte kako "potkupljuju" glasače pred lokalne izbore - Sve što zameraju drugima, njima je dozvoljeno (FOTO)
Iako su isti takav vid borbe zamerali aktivistima Srpske napredne stranke, i optuživali ih da tako potkupljuju ljude, danas rade identičnu stvar.
Ovo je samo još jedan primer da bi blokaderi hteli da zabrane sve ono što je njima dozvoljeno.
Blokaderi potkupljuju birače pred lokalne izbore Foto: Kurir
Redovni lokalni izbori u Srbiji u 2026. godini biće održani u 10 mesta.
Izbori bi trebalo da se održe u prvoj polovini godine - u Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.
