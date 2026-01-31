Slušaj vest

Istovremeno je podsetio da je Ustavni sud Republike Srbije doneo odluku o ponavljanju izbora na pojedinim izbornim mestima zbog teških povreda propisane procedure u postupku odlučivanja o prigovorima.

"Javni tužioci koji su učestvovali kao birači na izborima podneli su prigovore u roku od 24 sata od završetka izbora, u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva. Ovo pravo predstavlja osnovni mehanizam zaštite izbornog prava i zakonitosti izbornog procesa", podsetio je ministar pravde.

Dalje je ukazao da je u postupku odlučivanja o prigovorima, predsednik VST Branko Stamenković 26. decembra 2025. godine doneo ništavo rešenje, suprotno važećim propisima, što je Ustavni sud konstatovao u svojoj odluci od 15. januara 2026. godine.

Branko Stamenković Foto: Beta / Milan Obradović

"Opšte je poznato da ništav akt, po svojoj pravnoj prirodi, ne proizvodi pravno dejstvo od trenutka donošenja i da ne može biti osnov za sticanje prava, niti za formiranje zakonite institucionalne volje. Samim tim, svi kasniji postupci koji su se oslanjali na takvo rešenje nemaju pravni osnov, što je Ustavni sud nedvosmisleno potvrdio svojom odlukom.

Lice koje je nakon podnetih prigovora donelo ništavo rešenje jedino je prekršilo zakon, a ne podnosioci prigovora. Iz navedenog jasno proizlazi da odluka Ustavnog suda o poništavanju izbora na pojedinim izbornim mestima nije doneta zbog prigovora javnih tužilaca, već isključivo kao posledica teških proceduralnih povreda i donošenja ništavog akta. Ustavni sud je to jasno i nedvosmisleno potvrdio svojom odlukom", istakao je ministar pravde.

Ocenio je da pokušaji da se pravno obavezujuća odluka Ustavnog suda ignoriše ili predstavi kao politički ili institucionalni pritisak predstavljaju svesno dovođenje javnosti u zabludu i ozbiljno podrivanje ustavnog poretka Republike Srbije.