Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je, tokom posete Raškoj, zasukala rukave kada je vozilo ostalo zaglavljeno na putu.
ŠTA SNIMATE - I TI DA POMOGNEŠ: Ministarka Stamenkovski krenula ka domu Jovanovića, pa vozilo odjednom stalo! Momentalno je ZASUKALA RUKAVE
- Dajte svi da guramo. Šta snimaš ti, dođi i ti da pomogneš. Ajde, kao baba za dedu, deda za repu. Mislim da sam dala skromni doprinos, možda da ja nisam gurala ne bi ni krenuli - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski kroz smeh.
U razgovoru sa domaćinima Jovanovića, koji su je dočekali, ministarka je rekla da je sneg samo odjednom počeo da pada.
U opisu snimka ministarka je istakla da put do naših ljudi ponekad nije lak, ali je uvek vredan svakog koraka i svakog truda.
- Ovoga puta smo udruženim snagama, morali malo i „na gurku“, ali smo stigli, a to je najvažnije. Suština našeg posla nije u kancelarijama, već na terenu. Samo tako politika ima smisao, kada ste prisutni, dostupni i uz svoj narod na svakom mestu - naglasila je ona.
