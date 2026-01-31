Slušaj vest

- Dajte svi da guramo. Šta snimaš ti, dođi i ti da pomogneš. Ajde, kao baba za dedu, deda za repu. Mislim da sam dala skromni doprinos, možda da ja nisam gurala ne bi ni krenuli - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski kroz smeh.

U razgovoru sa domaćinima Jovanovića, koji su je dočekali, ministarka je rekla da je sneg samo odjednom počeo da pada.

U opisu snimka ministarka je istakla da put do naših ljudi ponekad nije lak, ali je uvek vredan svakog koraka i svakog truda.