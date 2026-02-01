Slušaj vest

Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula otvoreno je priznao ono o čemu se u Srbiji već dugo govori, a to je da deo evropskih političkih krugova priželjkuje uskraćivanje evropskih fondova Srbiji kao vid političkog pritiska! Njegove izjave dodatno su ogolile pravo stanje stvari kada je reč o blokaderskom političkom bloku u Srbiji.

Naime, sad je sasvim jasno da se stavovi pojedinih predstavnika Evropskog parlamenta poklapaju sa zahtevima koje već mesecima zagovara i blokaderska opozicija, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pritisak na Beograd

Gostujući u emisiji hrvatskog RTL-a, Tonino Picula je, na pitanje voditeljke da li će "ovakva Srbija ikada ući u EU", izneo direktne optužbe na račun zvaničnog Beograda. Prema njegovim rečima, aktuelno rukovodstvo Srbije navodno nema iskrenu nameru da postane članica EU (?!), već da je fokusirano isključivo na korišćenje evropskih fondova.

- Mislim da sadašnje vođstvo Srbije ne želi ulazak Srbije u EU, ono što njih zapravo zanima jeste dalje crpljenje novca i fondova EU, koji su vrlo izdašni za zemlje Zapadnog Balkana - rekao je Picula.

Upitan o tome kada bi ti fondovi mogli da presuše, odnosno koliko će Brisel još "tolerisati" takvu politiku, Picula je jasno izrazio nadu da će doći do zaokreta unutar EU i da će finansijski pritisak na Srbiju biti pojačan.

- Ja se nadam da je ova reakcija gospođe Marte Kos jedan ispravan korak, i to u pravom pravcu, ali, nažalost, postoji još jedan deo struktura u Evropskoj komisiji, ali i Evropskom savetu, koji bi nastavili s tetošenjem Vučića - izjavio je Picula.

Piculino priznanje je dodatno učvrstilo utisak da deo evropskih zvaničnika i domaći opozicioni akteri deluju sinhronizovano i imaju isti cilj, a to je da se Srbiji oteža put, produži proces evropskih integracija i uvedu dodatni mehanizmi pritiska koji nemaju veze s reformama, već sa čistom politikom.

Na štetu građana: Opozicija traži uslovljavanje Srbije Piculina izjava da deo EU struktura priželjkuje ukidanje fondova Srbiji dodatno je osnažila utisak da se stavovi dela domaće opozicije ne razlikuju mnogo od zahteva nekih evropskih zvaničnika. Posle sastanka s delegacijom EP, kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović je otvoreno rekao da je opozicija tražila da se isplata sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan stavi pod strogo uslovljavanje sprovođenjem reformi, kao i uvođenje personalizovanih sankcija protiv visokih funkcionera SNS-a. Ovakvim i sličnim pozivima potvrđuje se da opozicioni lideri, umesto da se bore za otvaranje vrata EU, zagovaraju i spoljašnje uslove koji bi Srbiji dodatno otežali pristup fondovima i ekonomski razvoj.

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže za Kurir da Picula za cilj ima destabilizaciju naše vlasti bespogovornom i slepom podrškom svemu što bi logistički moglo da pomogne opoziciji.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Kroz tu prizmu treba gledati njegovo celokupno delovanje, pogotovo u Srbiji. Kad su u pitanju fondovi ili targetirane sankcije, oni nalaze motivaciju u novom Trampovom zakonu i ono što je njihov cilj jeste destabilizacija vlasti Aleksandra Vučića, kako bi se dalje destabilizovao čitav srpski politički korpus na prostoru Zapadnog Balkana! U tome treba posmatrati sve Piculine izjave i sve njegove posete. Uopšte nije slučajno što su čoveka s takvom karijerom postavili kao izaslanika, poslali su političku poruku - naglašava Matović.

Prebilič poručio blokaderima da još ništa nisu uradili! Da nije samo Picula evroposlanik koji se direktno i neskriveno meša u unutrašnje stvari Srbije, dokazao je i slovenački evroposlanik Vladimir Prebilič, koji je izvređao blokadere s fakulteta i praktično im poručio da nisu uradili gotovo ništa za gotovo godinu i po dana! - Srbija nema luksuz da olako odbacuje pruženu ruku političkih boraca protiv ovog režima samo zato što pripadaju političkim strankama. Krvava košulja Borka Stefanovića, hapšenja članova PSG-a i fizički napadi na članove ZLF-a moraju da budu ulaznica na taj sastanak jer studentska pozicija da se oni sklone posle više od decenije beskompromisne borbe pod izgovorom "da ste nešto mogli, dosad biste uradili" već sada može da se primeni i na njih. Vaša borba traje skoro godinu i po i može da prođe još godina i tako dalje, a gde smo stigli - rekao je Prebilič za Danas.

Brutalna provokacija

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da poruke određenih evroposlanika i sinhronizovani napadi na državu jasno potvrđuju da su Picula i blokaderska opozicija u Srbiji na potpuno istom zadatku.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Njihov zajednički cilj nije demokratizacija, već direktno kažnjavanje Srbije, zaustavljanje njenog razvoja i ukidanje pristupnih fondova kako bi se izazvala ekonomska nestabilnost. Dok se domaćoj javnosti predstavlja kao objektivni izvestilac, Picula je sam skinuo rukavice. Postavljanjem fotografije sa oružjem u uniformi hrvatske vojske on se javno i ponosno deklarisao kao aktivan učesnik zločinacke operacije "Oluja", najvećeg etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svetskog rata. Čovek koji je direktno učestvovao u proterivanju 250.000 Srba danas se postavlja za sudiju koji treba da odlučuje o budućnosti srpskog naroda. To nije diplomatija, to je brutalna provokacija i ruganje žrtvama. Zastrašujuće je što u tome ima saveznike unutar same Srbije. Blokaderska opozicija ne samo da ne osuđuje Piculino učestvovao u "Oluji" već aktivno lobira po Briselu da se našoj zemlji ukinu fondovi. Njihova logika je pogubna: što gore po Srbiju, to bolje po nas - upozorava Lisica.

On dodaje da Picula i opozicija vuku isti konopac. Picula iz svojih ideoloških i ratnih pobuda, a opozicija iz puste želje za vlašću.

- Žele Srbiju na kolenima, izolovanu i kažnjenu. Srbija pamti, ali i vidi ko danas, decenijama posle zločinačke "Oluje", pokušava da dovrši posao ekonomskim i političkim pritiscima - zaključuje on.