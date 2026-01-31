Slušaj vest

Mnogi smatraju da je sednica bila indirektna poruka građanima da se Vučić preporučuje za budućeg premijera, dok drugi pak smatraju da je poslednja sednica Vlade najjasniji pokazatelj transparentnosti rada državne vlasti, demokratičnosti i objektivnog odnosa prema saradnicima.

Šta je stvarna poruka svega ovoga, za Kurir televiziju, govorili su Dragoslav Bokan, reditelj, Vladimir Gajić, advokat, Branko Pavlović, narodni poslanik i Perko Matović, politikolog.

Vučićeva sledeća pozicija u Srbiji

Govoreći o Vladi, Vladimir Gajić je rekao da je ista sačinjena od ljudi koji su poprilično različiti i da je to deo njihove politike.

- Na sednici Vlade Republike Srbije su se raspravljale važne stvari i to ne osporavam, neki politički analitičari procenjuju da je predsednik na neki način krenuo u neku vrstu izborne kampanje u kojoj sebe predstavlja za budućeg premijera koji svi koji se malo razumeju u politiku to i očekuju da će to biti njegova sledeća pozicija u Srbiji. U političko-ideološkom smislu Vlada je sastavljena od ljudi koji su poprilično različiti i to je deo njihove politike - rekao je Gajić.

Vladimir Gajić, advokat Foto: Kurir Televizija

"Njega kao ikonu treba sačuvati"

Kako ističe Pavlović, Vučić je toliko poznata figura, a ujedno i ključni adut Srpske napredne stranke da nema kome da se predstavlja.

- Besmisleno je da se gospodin Vučić predstavlja nekome kao budući premijer. On je toliko poznata figura da nema kome da se predstavlja, a ujedno je ključni adut Srpske napredne stranke i na sledećim izborima. Prema tome, njega kao ikonu treba sačuvati, netaknutog ovim problemima sa kojima su se ljudi suočili od zime - nestanci struje, padovi sistema i slično - rekao je Pavlović i dodao:

Branko Pavlović, narodni poslanik Foto: Kurir Televizija

"Najteža je prva godina dok ne ovladate sistemom"

Kako Pavlović tvrdi, ne može se reći da u energetici nešto ne valja zato što je neko ministar manje od godinu dana.

- Ne može se reći da u energetici nešto ne valja zato što je neko ministar manje od godinu dana. Ako nemate petnaest ili dvadeset godina analiza, to ne možete argumentovati. Najteža je prva godina, tada tek ovladavate sistemom.

Umesto privatnog zbližavanja postoji hladnoća

- Meni je ovde zanimljivo to što je sigurno najoštrija i među opozicionarima najpopularnija primedba na račun režima ta da je reč o sekti koja se međusobno podržava, koja sve oprašta jedni drugima. Kao što i psihologija sekte funkcioniše tako da su samo ljudi unutar sekte uvek u pravu, a svi ostali nisu. Međutim, ovde nema tog privatnog zbližavanja, nema anegdota tipa „baš mi je milo što te vidim“. Umesto toga postoji jedna vrsta hladnoće koja liči na pravednost i objektivnost, a primedbe su pre svega vezane za metodologiju rada - rekao je Bokan i dodao:

Dragoslav Bokan, reditelj Foto: Kurir Televizija

Niko neće moći da sakrije svoju lenjost

- Mislim da se predsednik ovde jasno postavio hladno i rekao da se neće suditi ni po babi ni po stričevima, već po pravdi. E sad, da li je to „Božija istina“ ili neka druga pravda, ali po nekoj pravdi će se stvari razvijati tako da niko neće imati povlastice i niko neće moći da sakrije svoju lenjost. Nema varijante „pomoći će mi drugar sa leve strane“, niti onaj koji je zajedno sa mnom postao ministar, niti uticaj državnih sekretara ili pomoćnika ministara koji će me zastupati ovde ili onde. Ta vrsta subjektivne, uslovno rečeno sektaške zaštite postaje nemoguća.

"Stvari će u budućnosti biti jednostavnije"

Moraju da isprave svoje postupke i da ne shvataju olako pozicije u kojima se trenutno nalaze, rekao je Matović.

- Smatram da je predsednik Vučić daleko najjača politička figura u Srbiji i da će, bez obzira na to kako su uređeni Ustav ili zakoni, u političkom životu na kraju uvek odlučivati ona figura koja nosi najveći politički autoritet. Da li taj autoritet proizlazi iz činjenice da je najuticajniji u stranci ili među ljudima koji čine vladajuću koaliciju, u suštini nije presudno. U svakom slučaju, u budućnosti će stvari biti jednostavnije kada predsednik ponovo bude premijer i kada ta funkcija bude i ustavno i faktički koncentrisana na istom mestu. Međutim, poruka sa te sednice nije bila da ne postoji poverenje u Vladu ili da ona ne može da funkcioniše kao takva, već da svi oni koji u Vladi nisu radili svoj posao kako treba moraju da isprave svoje postupke i da ne shvataju olako pozicije u kojima se trenutno nalaze - rekao je Matović.

Perko Matović, politikolog Foto: Kurir Televizija

"Neko mora da ih opomene gde se nalaze"

Kako Matović tvrdi, nalazimo se u situaciji u kojoj se može prokockati prilika i izgubiti veoma važan poen u suprotstavljanju snagama.

- Ovo nije bilo kakva vlada. Ministri koji su preuzeli funkcije u ovoj vladi, naročito na strateški važnim resorima poput prosvete ili informisanja, preuzeli su odgovornost u izuzetno teškom trenutku. Zbog toga treba naglasiti da je reč o hrabrim ljudima, ali isto tako neko mora i da ih opomene da se nalaze u vladi istorijskog momenta, u vremenu koje je izuzetno važno. Ovo nije situacija u kojoj se samo može prokockati prilika, već i izgubiti veoma važan poen u suprotstavljanju snagama koje ne žele dobro ovoj zemlji.

Da li je Vučićeva kritika ministara uvod u novu fazu vlasti? Poslednja sednica Vlade pod lupom - reforma ili politička poruka?

