Presdednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće sutra (nedelja, 1.2.2025.) na TV Pink o svim aktuelnim temama.

U trenutku kada se svet suočava sa ratovima, ekonomskim potresima i neizvesnom budućnošću, Srbija nastoji da očuva stabilnost, mir i kontinuitet razvoja.

Predsednik Vučić u prethodnim godinama vodio je zemlju kroz složene međunarodne okolnosti, istovremeno jačajući ekonomiju, infrastrukturne projekte i međunarodni položaj Srbije.

Od rekordnih investicija i rasta plata i penzija, do očuvanja državnih i nacionalnih interesa na međunarodnoj sceni, Vučić danas govori o prioritetima države, strateškim planovima i viziji Srbije u godinama koje dolaze.