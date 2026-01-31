U NEDELJU U 11 ČASOVA! Predsednik Vučić na TV Pink o svim aktuelnim temama
Presdednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće sutra (nedelja, 1.2.2025.) na TV Pink o svim aktuelnim temama.
U trenutku kada se svet suočava sa ratovima, ekonomskim potresima i neizvesnom budućnošću, Srbija nastoji da očuva stabilnost, mir i kontinuitet razvoja.
Predsednik Vučić u prethodnim godinama vodio je zemlju kroz složene međunarodne okolnosti, istovremeno jačajući ekonomiju, infrastrukturne projekte i međunarodni položaj Srbije.
Od rekordnih investicija i rasta plata i penzija, do očuvanja državnih i nacionalnih interesa na međunarodnoj sceni, Vučić danas govori o prioritetima države, strateškim planovima i viziji Srbije u godinama koje dolaze.
Kako Srbija ostaje snažna i samostalna u vremenu velikih pritisaka? Koji su sledeći koraci ka daljem razvoju, modernizaciji i boljem životu građana? O ovim i mnogim drugim pitanjima govoriće predsednik Vučić sutra u 11 časova.