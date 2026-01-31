Slušaj vest

U do sada neuobičajenom digitalnom obraćanju na TikTok platformi predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću prethodne večeri pošlo je za rukom da dobije čuveno TikTok "W". U lajvu koji je trajao oko sat vremena, snimak je prikupio desetine miliona reakcija i zauzeo visoku poziciju na trend listi među korisnicima širom zemlje, ali i regiona.

Ali šta tačno znači dobiti "W" na TikToku?

Ovaj sleng koristi se kao brz i jednostavan, moderan, jezik između kreatora sadržaja (u ovom slučaju predsednika Vučića) i publike. Slovo "W" dolazi od engleske reči WIN što znači POBEDA. Kada korisnik dobije "W", to obično znači da je uspeo u nečemu što zajednica vrednuje: viralnost, sveopšta prihvaćenost od zajednice TikTok, pozitivnu reakciju publike ili uspešno izvođenje nečega što drugi smatraju kul ili dominantnim.

U slučaju Vučića "W" je došao u trenutku kada je u lajv uključen jedan od najpoznatijih domaćih influensera Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Tokom direktnog uključenja je komentarisao predsednikovo obraćanje, a u jednom trenutku samo je kratko izustio -

"Predsedniče, vi ste sada bacili jedan W."

Upravo u tom trenutku zasvirao je alarm u TikTok algoritmu i među korisnicima. Broj pregleda i lajkova naglo je rastao, a hashtagovi i komentari o "W" i Vučiću rapidno su počeli da kruže mrežom.

Stvar je jasna. Za tinejdžere i generaciju Z, "W" nije samo slovo, to je modalitet virtuelne potvrde, izraz koji se koristi da označi dobru stvar, uspeh ili jednostavno nešto što je vredno lajka ili deljenja. Upravo taj sloj komunikacije Vučić je uspeo da predvodi svojom pojavom, čak iako je reč o političkim temama koje bi drugačije rezonovale na televiziji ili u štampi. Ali predsednik je izgleda lako našao način da dopre do mlađe publike.

Sam TikTok lajv koji su u jednom trenutku pratile stotine hiljada ljudi uživo, a ukupno skupio više od 13 miliona lajkova, ukazao je na širenje političke komunikacije i na digitalne platforme, van tradicionalnijih kanala, što je Vučiću išlo od ruke.

Na kraju, po svemu što mere društvene mreže, stvar je jasna. Vučić je u "W" areni izašao kao pobednik!

I da... predsednik nije propustio priliku da isprati trend "6 7", kratki viralni gest, tačnije pokret rukama koji oblikuje brojeve 6 i 7 i predstavlja vizuelni kod za neku "dobru stvar". Ali dublje značenje od toga ne postoji.

Vučič Tiktok Izvor: TikTok