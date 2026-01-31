Slušaj vest

Baka Prase, jedan od najuticajnijih influensera u Srbiji, predstavlja „program za gradonačelnika“ - ne u stranci, ne pred institucijama, već pred algoritmom.

Da li je ovo samo digitalna sprdnja ili opasan politički eksperiment, za Kurir televiziju, govorili su Pavle Bihali, Milan Stevanović Piksel, stručnjak za izborne kampanje, Gordana Čomić, političarka, i Miljan Damjanović.

"Demokratija podrazumeva slobodu"

Kako je Gordana Čomić istakla, demokratija znači da za ono što nije zakonito postoje mehanizmi kojima se takve pojave sprečavaju.

- Meni ovo liči na klasičan narativ našeg društva: ljudi izbegavaju da pomenu reč demokratija, kao da misle da će im, ako je izgovore, otpasti ruke ili da će im rasti dlake na dlanovima. Kao da se neće desiti ništa dobro ako se o tome govori. Demokratija podrazumeva slobodu. Slobodu, između ostalog, podrazumevaju i zakonito kandidovanje na izborima. Demokratija takođe znači da za ono što nije zakonito postoje mehanizmi, institucije i alati kojima se takve pojave sprečavaju. Međutim, kod nas postoji taj manir da se sve svodi na izjavu: „On ne može da se kandiduje.“ Hajde onda da se niko ne kandiduje pa da lepo izađemo na izbore sami sa sobom - rekla je ona i dodala:

Gordana Čomić, političarka Foto: Kurir Televizija

- To je neminovna posledica nedovoljne demokratske kulture i pogrešnog odnosa prema tome šta su demokratska pravila u jednom društvu i zašto demokratija uopšte postoji. Demokratija postoji upravo zato da neko koga ne možete očima da vidite, neko koga ne podnosite, ima svoj prostor i svoju političku nišu.

"Ne osporavam mu pravo da proba"

Pavle Bihali je istakao da svako ima pravo da se kandiduje i niko mu to pravo ne može oduzeti.

- Teško mi je da pričam potpuno objektivno, malo sam subjektivan, ali 2018. godina za njega je bila presudna. Taj Dojče Veliko je pokušao da decu iz Srbije prebaci kod sebe i da svi rade tamo. Tada sam mu rekao šta će se dogoditi, da će politika reagovati, ali on nije verovao. Ne pružam mu podršku, ali se potpuno slažem sa sagovornicima. Svako ima pravo da se kandiduje i niko mu to pravo ne može oduzeti. Pitanje je sada javnosti ko će ga podržati, a ko neće. Ja ga ne podržavam, ne navijam za njega i ne planiram da glasam za njega, ali apsolutno ne želim da mu osporavam pravo da proba - rekao je Bihali.

Pavle Bihali Foto: Kurir telvizija

"Ne možete upoređivati njih dvojicu"

Analizirajući Bogdana i njegove humanitarne akcije, Bihali je istakao da ljudi često ne vide šta jutjuber pruža drugima.

- Što se tiče poređenja s Belim, to nije uporedivo - velika je razlika. Bogdan je ostvarena osoba na mnogo nivoa. Onaj drugi je nekulturni, nevaspitani, kao što je neko rekao, „Indijanac“. Bogdan, s druge strane, i pored ponašanja na mrežama, jeste izuzetno kulturan i vaspitan mladić, koji je uključen u mnoge humanitarne akcije. Nedavno sam mu rekao: „Zašto ne pokažeš ljudima koliko dobrog činiš, umesto da sve radiš iza kamere?“ Ne moraju svi da vide, ali pokazuje deo svog života koji nekome možda deluje loše ili neprikladno. Ljudi često ne vide šta daje drugima.

"Politička scena je funkcionisala na potpuno drugačiji način"

Ako mladi preko društvenih mreža mogu da pronađu sebe i da postepeno uđu u političke vode, onda ne vidim problem, istakao je Damjanović.

- U politiku sam ušao 2003. godine, kao član Srpske radikalne stranke, sa dvadeset godina. Odrastao sam u potpuno drugačijem vremenu i tada su mladi bili znatno više uključeni u politički život. Često smo imali predavanja na Mašinskom fakultetu, Pravnom, kao i na drugim fakultetima. Postojala su studentska udruženja koja su se bavila različitim temama. Politika je tada izazivala interesovanje kod mladih. To je bilo sasvim drugo vreme, jer nije bilo društvenih mreža. Politička scena je funkcionisala na potpuno drugačiji način. I naš odnos prema politici bio je drugačiji - rekao je Miljan i dodao:

Miljan Damjanovic, SRS Foto: Kurir Televizija

"Svako ima pravo da se predstavi onako kako želi"

- Danas je sve manje mladih ljudi koji aktivno ostvaruju svoja politička prava. Mene to, iskreno, veoma tišti, pogotovo jer sam već u petoj deceniji života. Mlade je lako izvesti na ulice, lako njima manipulisati.

"Mladima je danas lako manipulisati"

Kako je istakao Milan Stevanović, da je on u izbornom štabu Bogdana Ilića, bio bi veoma zadovoljan.

- Dečko radi super stvar za sebe - o njemu se priča. Ali da li ima potencijal da uradi nešto dobro i za društvo? To u ovom trenutku nije tema. Međutim, on radi još jednu dobru stvar, gledano iz ugla izbornog procesa i vođenja kampanja. Postoji teorija u političkom marketingu da u predizbornom periodu morate nametnuti teme za koje biračko telo smatra da su važne. To je suština vođenja kampanje. Ono što je uradio - da li intuitivno ili uz pomoć algoritama - ne znam - rekao je Milan i dodao:

Milan Stevanović Piksel, stručnjak za izborne kampanje Foto: Kurir Televizija

"Dobra politika donosi blagostanje, a loša politika donosi rat"

- Da li je Beli bio spontani protest, a ovo kontrolisani eksperiment? Beli je definitivno bio spontani protest, u to mogu da tvrdim. Ali uvek postoji jedan segment biračkog tela koji izlazi na izbore ne zato što ima jasnu političku preferencu, već zato što želi da iskaže nezadovoljstvo trenutnom ponudom na političkoj sceni. Beli je upravo taj deo birača „pokupio“.

Da li društvene mreže menjaju izbore u Srbiji? Izvor: Kurir televizija

