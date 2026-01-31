Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je jasan pokazatelj da političke manipulacije nemaju ama baš nikakve šanse, te da je uzalud to što blokader tvrde da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne sme da potpiše zakone, da mu je to navodno zabranjeno i da je pod pritiskom stranih faktora.

Uvek se ponavlja ista matrica, dva dana se plasiraju tvrdnje kako je predsedniku Srbije nešto zabranjeno, a onda usledi potpuno suprotna reakcije.

Predsednik Srbije je potpisao set pravosudnih zakona i time matirao sve laži blokadera. 

Još jednom se pokazalo da predsednik Vučić donosi odluke vođen interesom države i građana, a ne pod uticajem ili bilo čijim pritiskom, dok za to vreme oni koji podstiču haos i služe se jeftinim trikovima ostaju zarobljeni u sopstvenim neistinitim tvrdnjama.

