Na pitanje šta je ključno za očuvanje stabilnosti, Vučić ističe da nije lako i da nisu jednostavni uslovi u današnjem svetu.

- Verujem da naša odlučnost da čuvamo mir je od presudnog značaja. Verujem da ćemo uspeti u tome. I posvećenost rešavanju drugih stvari. Zato je važno da uradimo sve što možemo da do 1. septembra uradimo sve što je moguće da završimo sve oko Ekspa. To znači mnogo puteva i pruga - rekao je on.

Dodaje da je video da su objavljena Epstajnova dokumenta, i da u 48 sati očekuje udar na Iran.

- Kada se pojave te besmislice, kao i sa Monikom Luinski nekada, tada neko bude bombardovan. Da li će ubrzati odluke - gotovo sam siguran - istakao je predsednik.

Naglašava da su o lažnoj aferi Sarajevo safari pisali mediji koji imaju svoju agendu, i koji su uzimali informacije samo koje im trebaju.

- Tako su pričali Vučić je ubio Cvijana. Ja sam tada mislio da ti ljudi nisu normalni. I mislio sam da 99 odsto ljudi misli da je to notorna laž, da je nenormalno da izmišljate tako nešto, a onda shvatate da su to sve vreme radili ljudi iz hrvatske obaveštajne agencije, preko Domagoja Margetića, jednog običnog prevaranta. On je i u Hrvatskoj proglašen za prevaranta, ali su ga koristili hrvatski obaveštajci za podvaljivanje raznih obaveštajaca - naglašava on.

Vučić dodaje kada se akumulira hiljade tih laži, na kraju ljudi shvate u čemu je reč.

- U laži su na kraju uvek kratke noge. Kao i sa Jovanjicom. Pričam sa nekim poznanicima, imam nekoliko prijatelja koje znam iz vremena kada sam bio "niko". Oni mi kažu, "znaš šta je problem u svemu tome Aleksandre. Mi znamo da tu nema trunke istine, ali kada se ponavlja svaki dan, ti ne možeš da razumeš da će ljudi na kraju reći da ako je 1 odsto tačno, mnogo je, suviše je". Nemate vi tu mnogo leka i mnogo toga što možete da uradite. Ja da demantujem svaki dan, niti ima smisla, niti to jedan predsednik treba da radi. Meni je jutros najvažnija vest bila da imamo skoro 1.450.000 prijava za upis na pravo svojine - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da se ubrzava tempo prijava, i da je moguće da ćemo do 5. februara imati 1.800.000 prijava.

- To je sjajna vest! Ljudi će konačno biti svoji na svome, konačno će završiti nešto veoma važno. Mi ćemo time pokazati dobru volju prema ljudima, a u 10 do 12 odsto gde nećemo moći da izvršimo upis nepokretnosti, tu ćemo morati da rešavamo probleme - naglašava on.

Na pitanje za koga navija u meču sa Alkarazom, rekao je da naravno navija za Đokovića.

- Politička uverenja su jedna stvar. Naravno da svim srcem navijam za Đokovića, za sve ljude koji nose trobojke i raduju se njegovim uspesima! I pobedom nad Sinerom je pokazao da je najveći svih vremena, on ne samo da dostojno reprezentuje našu zemlju, već je čini poznatom, popularnom, uspešnom. Beskrajno mu hvala na tome. Ono malo što sam video jutros, mnogo je bolji, i verujem da je njegova odlučnost da pobedi veća od njegovog protivnika - dodao je on.

U politiku svi misle da treba da se mešaju, rekao je predsednik, i dodaje da je razgovarao sa Novakom, da mu je rekao sve što misli, i da će sadržaj tog razgovora ostati među njima dvojicom.

- Rekao sam mu sve što sam imao i svoja uverenja neću da menjam ni zbog čega - kazao je on.

Vučić kaže da je nedavno slušao decu i kaže da mlađi mnogo više znaju o Baki Prasetu nego o srpskoj istoriji.

- Mene najviše interesuje šta smo mi uradili sa svojom decom. Ja sam znao sa tri godine kada je bila Kosovska bitka, to danas ne znaju ljudi sa 16 ili 25 godina. To me je zabrinulo, i moraćemo da uložimo mnogo novca da napravimo promene u obrazovanju. Kao i u zdravstvu. Kada ulažete u zdravstvo, ulažete u nove kliničke centre, da sve može da se izvede, sve operacije. I kada danas odete u privatnu kliniku, neretko se dešava da ljudi završe u državnoj bolnici kada dođe do komplikacija. Dakle, u svemu tome, hiljadu stvari morate da rešavate i menjate, ono što mene ponajviše zanima je plan do 2035. godine - rekao je on.

Dodaje da u okviru tog plana mora da se posveti velika pažnja veštačkoj inteligenciji, novim tehnologijama, obrazovanju i zdravstvu.

Ističe da, što se tiče zdravstva, mnogi ljudi zaboravljaju koliko je skuplje zdravstvo u inostranstvu.

- To se sve podrazumeva kod nas. Podrazumeva se da imamo sve za džabe, i da nam sve to država da. I kada neko kaže ne, ne, nije to za džabe, pa mi imamo ogromna izdvajanja za zdravstveno osiguranje, koja su prosečno 400 evra. Za to ne biste mogli da platite četvrtinu dana na Zapadu, sa potpuno istim stručnim lekarima - dodaje predsednik.

Govoreći o svom tiktok lajvu, on ističe da je vezan za Srbiju i boriće se za nju.

- Meni je bilo to interesantno iskustvo, i radio sam to u mojoj biblioteci u Predsedništvu. Pošto su svašta pričali da imam poseban studio. Tu prostoriju je nekada Tadić uredio, to je bila ranije gluva soba, sa onim kartonima za jaja, da ne može da se prisluškuje. To je jedna lepa prostorija, nema spoljnog sveta, nema prozora. Doneli su neke dve, tri spravice ti mladići, i rekli da se nadaju da ćemo da pređemo 20, 30.000. Onda su mi u 15 minuta sve objasnili - rekao je Vučić.

Ističe da svoju politiku ne zasniva na lajkovima, i da je dobio najnovija istraživanja.

- Celu noć sam razmišljao o tome. To je duboka analiza, šta ljudi zameraju, kako se stvari kreću. Optimizam raste, to su dobre vesti. Ljudi polako izlaze u svojim glavama iz onog vanrednog stanja. Što se tiče politike, to je sve ok, ali za mene je najvažnije da razgovaramo, kao i ono što sam pričao o obrazovanju. Mi smo ispod proseka OECD, a kako i da ne budemo kada je neko godinu dana lupetao i izvodio decu na ulicu. To je strašan zločin. Ne postoji drugi posao za lekara da leči ljude, i za profesora ili nastavnika da uči decu - naglasio je predsednik.

Tolika su buka i larma bili, da nekada ne možete čuti glas razuma, kazao je Vučić o tom periodu.

- Prekjuče sam dobio papire tog plana do 2035. godine. Neki ministri su dobro radili svoj posao, neki su trpali sve što im je palo na pamet. A neki nisu stavili čak ni svoje snove, šta bi voleli da vide. Kraj februara, početak marta će biti dobra prilika da predstavimo plan - kazao je on.

O izjavi Nikole Paruna, da se ne sme otkriti ko će biti na takozvanoj studentskoj listi, da bi se tako lakše "srušio režim", Vučić je rekao sledeće:

- Pre svega, ovaj mladi čovek, bar mislim da je mlad, mada sam i za Đokića mislio da je mlad pa sam video da je stariji od mene osam godina. Mi ćemo svakako imati mlađu listu od njih. Ovde su me tri stvari zaprepastile. Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju. Pod dva. Ljudima koji plediraju na to, i za sebe kažu da su obrazovani, a uglavnom nisu. Oni koji nisu, uglavnom insistiraju na tome da su mladi i obrazovani, obratite pažnju - oni otvoreno govore da nije važno šta će biti u budućnosti Srbije. Oni ne znaju šta će da rade dan posle, Srbiju će da uvedu u neizvesnost. Oni ne mogu ni da se dogovore među sobom o bilo čemu. Prvo da se dogovorite oko Vlade, pa će da gone svakoga koga stignu. Jasno crtaju i stavljaju do znanja da će revolucionarna pravda da upravlja zemljom, a ne nezavisno sudstvo. Dakle sve što rade je ili protivzakonito ili protivustavno. I treće, u izjavi ovog mladog čoveka, vi vidite ništa osim patološke strasti i mržnje prema nekome. Bez velikih snova o budućnosti - rekao je predsednik.