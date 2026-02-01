Slušaj vest

- DSS-ovac žestoko opleo po Nestoroviću! Branislav Ristivojević, desna ruka predsednika DSS Miloša Jovanovića prilično skeptičan po pitanju ujedinjenja onih koji sami sebe nazivaju desnicom - piše Uroš Piper.

- Ja imam ne baš najbolje iskustvo sa Nestorovićem. Pokušali smo na prošlim lokalnim izborima u Novom Sadu koji je doktor Nestorović razvrgao - citira Piper reči Ristivojevića.

Savetnik Miloša Jovanovića kaže da bi "morao da bude rezervisan" po pitanju saradnje sa Nestorovićem.

- Suma sumarum: Zamislite ludilo da DSS, Nestorović i slični vode državu - kamen na kamenu ne bi ostao od svađa, podmetanja i haosa - zaključuje Piper.

