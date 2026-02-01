Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper podelio je snimak na kom Branislav Ristivojević, desna ruka Miloša Jovanovića, govori sa skepsom o ujedinjenju takozvane desnice.
ZAMISLITE LUDILO DA DSS, NESTOROVIĆ I NJIMA SLIČNI VODE SRBIJU: Piper objavio snimak, desna ruka Miloša Jovanovića o doktoru koji je sve "razvrgao"
- DSS-ovac žestoko opleo po Nestoroviću! Branislav Ristivojević, desna ruka predsednika DSS Miloša Jovanovića prilično skeptičan po pitanju ujedinjenja onih koji sami sebe nazivaju desnicom - piše Uroš Piper.
- Ja imam ne baš najbolje iskustvo sa Nestorovićem. Pokušali smo na prošlim lokalnim izborima u Novom Sadu koji je doktor Nestorović razvrgao - citira Piper reči Ristivojevića.
Savetnik Miloša Jovanovića kaže da bi "morao da bude rezervisan" po pitanju saradnje sa Nestorovićem.
- Suma sumarum: Zamislite ludilo da DSS, Nestorović i slični vode državu - kamen na kamenu ne bi ostao od svađa, podmetanja i haosa - zaključuje Piper.
