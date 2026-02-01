Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu i poslao važnu poruku građanima.
SRBIJA BIRA PUT ČASTI I OBRAZA! Snažna poruka predsednika Vučića građanima Srbije
Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da Srbija bira put časti i obraza.
- Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog naroda - poručio je predsednik Srbije.
Podsetimo, predsednik Srbije od 11 časova danas gostuje na Pink TV, gde će govoriti o svim gorućim temama.
