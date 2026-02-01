Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da Srbija bira put časti i obraza.

- Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog naroda - poručio je predsednik Srbije.

Podsetimo, predsednik Srbije od 11 časova danas gostuje na Pink TV, gde će govoriti o svim gorućim temama.

