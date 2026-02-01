Slušaj vest

Gostujući jutros na TV Pink, predsednik Vučić je rekao sledeće:

- Politička uverenja su jedna stvar. Naravno da svim srcem navijam za Đokovića, za sve ljude koji nose trobojke i raduju se njegovim uspesima! I pobedom nad Sinerom je pokazao da je najveći svih vremena, on ne samo da dostojno reprezentuje našu zemlju, već je čini poznatom, popularnom, uspešnom. Beskrajno mu hvala na tome. Ono malo što sam video jutros, mnogo je bolji, i verujem da je njegova odlučnost da pobedi veća od njegovog protivnika - dodao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao i da se to ne dovodi u pitanje.

- Ne razumem pitanje za koga navijam. Naravno da navijam za Đokovića. Bilo čija politička ubeđenja su nečija stvar, a navijam svim srcem za Đokovića, navijam za sve one divne ljude koji nose srpske trobojke i koji se raduju njegovom fascinantnom uspehu, dodao je predsednik te dodao da je pobeda Đokovića u polufinalu Australijan opena protiv drugog igrača na ATP listi Janika Sinera neverovatna i zaslužuje više od čestitki.

- Pokazao je da je najveći svih vremena u tom zahtevnom teškom sportu i to je za mnogo više od čestitki...

- Svi podržavamo i svi navijamo, kazao je predsednik Srbije.

Dodao je i da je sa Novakom Đokovićem razgovarao i da predmet njihovog razgovora ostaje između njih dvojice.

- Imao sam sa njim razgovor. To šta je bio predmet našeg razgovora, to ostaje između nas dvojice. Ja sam mu rekao sve što mislim i danas bih to verovatno rekao i na još oštriji način nego što sam tada rekao. Ne mislim prema njemu, nego vezano za situaciju u kojoj smo se nalazili. I svoja uverenja neću da menjam pod uticajem bilo koje sportske, glumačke, estradne ili bilo koje zvezde", rekao je predsednik Vučić dodajući da svako ima pravo na svoje uverenje i da poštuje sve, ali i da je specifičnost politike da svi misle da je to jednostavno i lako i da oni to bolje umeju i bolje razumeju.