Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je oštro na objavu Konstantina Samofalova i to podsećanjem šta se dešavalo u srpskom pravosuđu "pre i posle".

- Skandalozna izjava i LAŽ ambasadora Srbije pri EU povodom kritika iz Brisela na pravosudne "reforme". Obaveza vlasti bila je pošalju Mrdićeve predloge zakona Evropskoj Komisiji PRE STAVLjANjA U PROCEDURU u Skupštini Srbije! Mi smo zemlja kandidat za članstvo u EU, a režim se ponaša kao da smo centralnoazijska gubernija, divlji zapad. Stavili ste zakone u proceduru BEZ JAVNE RASPRAVE, bez konsultovanja GRAĐANA, stručnjaka, EU, Venecijanske komisije, bilo koga. Sada se vadite jer je dogorelo do noktiju i svi su vas provalili da ste obični mešetari - napisao je Samofalov, nekadašnja perjanica Demokratske stranke u parlementu.

Od Ane Brnabić stigao je jasan i direktan odgovor.

- Sve pridike oko pravosudnih zakona nam drže blokaderi iz bivše vlasti u čije vreme se menjao Ustav bez dana javne rasprave, bez ikakvih javnih konsultacija, bez konsultacija ili mišljenja Venecijanske komisije. Ustav, a ne zakoni! Pridike nam drže oni koji su preko noći otpustili oko hiljadu tužilaca i sudija zato što su bili politički nepodobni, i zamenili ih tužiocima i sudijama koje su birali na opštinskim odborima svoje stranke - napisala je ona na Iksu, direktno odgovarajući na tvrdnje Samofalova.

Ana Brnabić je podsetila koliko su građane koštale reforme pravosuđa sprovedene tokom bivše vlasti.