Slušaj vest

Državnu politiku kreiraju nemački ambasador i ambasador delegacije EU u Podgorici, rekao je za RTS Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore.

Demokratska narodna partija Crne Gore odlučila je da se povuče iz Vlade i Skupštine, povlačeći svoje predstavnike iz izvršne vlasti i obustavljajući učešće u radu parlamenta.

Povod su, kako navode u DNP-u, ignorisane inicijative koje se odnose na ustavne promene o srpskom jeziku, izmene zakona o državljanstvu, status trobojke, ali i infrastrukturni projekti od državnog značaja.

Premijer Milojko Spajić poručuje da ucenjivački model saradnje neće biti dozvoljen i da je Skupština jedino mesto za otvaranje tih tema, uz uključivanje šire društvene i stručne javnosti. Sa druge strane, u DNP-u tvrde da bez političke volje unutar Vlade nema ni institucionalnog pomaka, uprkos podršci koju, kako kažu, dobijaju na deklarativnom nivou.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kaže da su glavni razlozi istupanja sa vlasti to što su Vlada Crne Gore i premijer Spajić odbili da uđu u sveopšti dijalog i prihvate inicijative DNP-a.

“Hoćemo da srpski jezik, kao jezik kojim govori 44 odsto građana Crne Gore, bude normiran kao službeni u Ustavu i bude izjednačen sa crnogorskim, da normiramo trobojku kao narodnu zastavu iz Ustava iz 1905. Kneževine Crne Gore i da se iniciraju izmene i dopune zakona o državljanstvu kako bi na desetine hiljada naših sunarodnika, i vode poreklo iz Crne Gore a koji žive u Srbiji, imali pravo kao što imaju svi državljani Crne Gore, izuzev prava glasa”, navodi Knežević.

Kako je dodao, DNP zahteva i dijalog o izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda u okolini Podgorice kako bi se došlo do kompromisnog rešenja.

“Premijer Spajić je sve to odbio, uputio nas je na Skupštinu, na neke radne grupe i suštinski izbegao odgovornost prvoga čoveka vlade koja je zadužena za vođenje spoljne i unutrašnje politike”, dodaje Knežević

"Državnu politiku kreiraju ambasadori Nemačke i EU"

Prema njegovim rečima, DNP više ne želi da bude "nevoljni ili voljni saučesnik u eutanaziji interesa srpskoga naroda u Crnoj Gori".

Navodi da Spajić ne želi razgovor sa DNP-om i optužuje ga da državnu politiku kreiraju nemački ambasador i ambasador delegacije EU u Crnoj Gori.

“Verovatno da se gospodin Spajić pre svoje odluke savetovao sa njima dvojicom i da su oni saopštili da su interesi srpskoga naroda i zahtevi i inicijativi Demokratske narodne partije neopravdani i da ih treba odbiti”, smatra Knežević.

"Spajić do 2023. imao dvojno državljanstvo"

Milan Knežević naglašava da Spajić ne može nikako nazvati ucenom potrebu građana koji su se izjasnili da na popisu govore srpskim jezikom, kao ni to da trobojka iz 1905. godine bude normirana kao narodna zastava pored državne koja postoji, niti to da Crnogorci koji žive u Srbiji imaju dvojno državljanstvo.

Podseća da je Milojko Spajić, do 2023. godine, imao dvojno državljanstvo i Srbije i Crne Gore i bio je upisan u birački spisak.

“Da se nije otvorila ta afera, verovatno bi i danas bio u biračkom spisku Srbije i imao dvojno državljanstvo. Dakle, Spajiću tad to nije bila ucena, niti mu je to smetalo da on ima dvojno državljanstvo”, dodaje Knežević.

“A kada mi tražimo da desetine hiljada naših sunarodnika dobiju dvojno državljanstvo Crne Gore i Srbije, a da nemaju pravo glasa, a da imaju sva prava i obaveze kao državljani Crne Gore, onda se to naziva ucenom. I jasno vam je da u ovom trenutku odluke se donose izvan Crne Gore i nažalost donose se u ambasadama, a ne ni u Briselu ni u Berlinu”, dodaje Knežević.