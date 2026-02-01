Slušaj vest

Govoreći o blokaderskim pokušajima da izvedu obojenu revoluciju, Vučić je istakao da je najteži period bio kada su studentski zahtevi tretirani kao pravi zahtevi.

- Nije bilo najteže 15. marta, nego tada. Znao sam da lažu, na nos sam osećao. Ne zato što mi je neko dao podatke, nego je to bio moj nos. Govorili su mi tada svi, sada bi rekli drugačije, a ja pamtim dobro sve, govorili su da učinim studentima, da oni hoće pravdu. Ja sam rekao da je klasična obojena revolucija, a svi su mi govorili drugačije - kazao je predsednik.

Kaže i da je 12. februara održan važan sastanak sa ljudima iz stranke, bez prisustva savetnika i "stručnjaka".

- I ja im kažem da sam se uvek trudio da izađem svima u susret, ali da ovo ide na zlo i da će napraviti veliko zlo zemlji. A mi ništa ne radimo nego se dodvoravamo zahtevima. I tada sam video kod manjeg dela stranke neverovatnu odlučnost, i doneli smo odluku da se borimo - rekao je on.

Aleksandar Vučić dodaje da su blokaderi bili na vrhuncu u februaru prošle godine, između protesta u Nišu i Kragujevcu.