Slušaj vest

Hrvatska, Albanija i Kosovo produbljuju vojnu saradnju, neke granice se „brišu“, savezi se precrtavaju, a stare rane ostaju otvorene.

Da li su protesti u Albaniji samo unutrašnja politička kriza - ili signal šire destabilizacije regiona, za "Puls Srbije vikend" sa Krunom Unom Mitrović, govorili su prof.dr Bojan Dimitrijević, ekonomista i Vinko Pandurević, general potpukovnik u penziji.

Onaj ko je duže na vlasti ima prednost

Kako je istakao Dimitrijević, uprkos protestima koji postoje oduvek i često imaju veoma izražen intezitet, Rama i dalje pobeđuje.

- Pozvaću se na određenu istoriju tih protesta. Ono što znamo jeste da su ti protesti stalno prisutni i da često imaju veoma izražen intenzitet, ali uprkos tome Rama i dalje pobeđuje. I ne samo da pobeđuje, već je, po mom mišljenju, u stanju da samostalno formira vlast u parlamentu. Dakle, s jedne strane imamo izbore. Naravno, možemo govoriti o tome da li su to „balkanski izbori“, jer je verovatno i na Balkanu, ali i šire u Evropi, pravilo da onaj ko je dugo na vlasti uvek ima određenu prednost. Ipak, niko ozbiljnije nije doveo u pitanje legitimitet tih izbora. Prema tome, po svemu sudeći, on ima većinu, ali istovremeno i jednu militantnu manjinu protiv sebe - rekao je Dimitrijević i dodao:

Bojan Dimitrijević, ekonomista Foto: Kurir Televizija

"Žele da se okonča Ramina dugogodišnja vladavina"

Bugarska, koja je potpuni kontrast Tirani, je zemlja u kojoj se vlade konstantno smenjuju i gde stabilnosti praktično ni nema, istakao je Bojan Dimitrijević.

- Kada kažem manjinu, mislim na manjinu u izbornom smislu. Ta manjina, međutim, može u Tirani da okupi 40–50 hiljada veoma nezadovoljnih i ogorčenih ljudi koji očigledno žele da se ta duga vladavina okonča. Ne znam tačno koliko Rama dugo vlada, ali je ovo, čini mi se, njegov četvrti mandat. Za balkanske standarde, to je izuzetno duga vladavina. Ako pogledate Bugarsku, vidite potpuni kontrast: tamo se vlade smenjuju, izbori se ponavljaju i stabilnosti praktično nema. Prema tome, prva stvar koju želim da istaknem jeste da je upitna opravdanost ovakvih protesta, jer, po svemu sudeći, Rama pobeđuje na izborima.

"Govorimo o političaru sa ozbiljnim iskustvom"

Kako je Pandurević istakao, Rama je tokom svog drugog ili trećeg mandata formirao i posebno telo za borbu protiv korupcije.

- Edi Rama je vrlo koloritan političar, jedinstven u odnosu na sve prethodne albanske, ali i evropske premijere, kako po imidžu, tako i po ponašanju, oblačenju i javnom nastupu. Ipak, reč je o političaru sa ozbiljnim iskustvom - bio je dugogodišnji gradonačelnik Tirane, a sada se nalazi u svom četvrtom mandatu na mestu premijera. On se, u izvesnom smislu, suočava sa protestima sličnim onima koje je svojevremeno organizovao pokret Salija Beriše - rekao je Pandurević i dodao:

Vinko Pandurević, general potpukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Neminovno da se pojave elementi koruptivnog ponašanja

Posle tolike višedecenijske vladavine nezaobilazno je da će se pojaviti elementi koruptivnog ponašanja, rekao je Vinko Pandurević.

- Ono što se danas dešava u Albaniji, po mom mišljenju, nije ništa naročito neobično. Nakon 13 ili 14 godina vladavine, gotovo je neminovno da se pojave elementi koruptivnog ponašanja, a upravo je korupcija glavna tema ovih dešavanja. Rama je čak instalirao takozvanu „ministarku veštačke inteligencije“, čiji je zadatak praćenje i nadzor korupcije. Još tokom svog drugog ili trećeg mandata formirao je i posebno telo za borbu protiv korupcije, koje je, kako se tvrdi, počelo da shvata svoju ulogu vrlo ozbiljno, dobilo široka ovlašćenja i započelo istrage i protiv ljudi iz samog vrha vlasti.

Da li su protesti u Albaniji samo uvod u širu krizu Balkana? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs