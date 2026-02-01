Slušaj vest

Vučić je, govoreći o nedavnoj sednici Vlade Srbije, rekao da je bio strašno ljut i dodao da ne može da traži od drugih ljudi da ne odu na more ni na planinu ni jedan dan.

- Ja prethodne godine ni jedan dan nisam bio na odmoru. Nisam odveo ni jedno dete nigde, ni u školu, ni na more, niti bilo gde. Ja ne želim takav život nikom drugom, ali od onih koji su izabrani na najvažnije državne funkcije tražim veće požrtvovanje od običnih ljudi. Niste vi tu izabrani da vi možete da uživate kao obični ljudi, da idete tri , četiri puta godišnje na odmor i da idete 20 puta u city break destinacije jedne nedelje u Pariz, druge u London, treće u Beč i tako dalje - naveo je Vučić za TV Pink.

Istakao je da je, kada ljudi u određenim delovima Srbije nisu imali struje, samo ministarka privrede Adrijana Mesarović bila na terenu.

- Jedva nahvatah ove direktore, jedva ih nahvatah da se pojave negde i da rešavaju probleme. Neki se vraćaju sa skijanja brzo, neki odavde, neki odande - rekao je Vučić.

Istakao je i da neki nije bilo podrške ni poslaniku Uglješi Mrdiću kada je štrajkovao glađu.

- Pre neki dan pravosudni zakoni, a Vujić sam u Skupštini. Pa bar idite da mu pomognete. Ali nije to u pitanju, nego su čuli da je EU protiv toga, pa da se ne zamere. Zato što su bili sigurni da ne smemo da izglasamo te zakone i da ja neću da ih potpišem. I da se ne zamere nikome. Zato su govorili "ma ne sme Vučić to da potpiše" - rekao je Vučić i naglasio da je on najslobodniji predsednik na svetu.

- Donosim odluke u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, u skladu sa potrebama naroda, potrebama građana Srbije. Meni neko da odredi da li ću ja da potpišem neki zakon ili ne. Vi ljudi niste normalni kada tako mislite da je moguće. Ja ću da saslušam svakoga, a odluku donosim ja i nema tu velike filozofije - rekao je Vučić.

Naveo je da je jednom ministru morao da kaže da ide u Turkmenistan ili će lično da se angažuje da bude smenjen u Skupštini.

- Nama su te zemlje od suštinskog značaja za budućnost Srbije. Sa njima ćemo u budućnosti imati veoma blisku saradnju. Od Uzbekistana, Azerbejdžana, Gruzije, Turkmenistana, ako hoćete na kraju krajeva malo su nam dalje, ali i sa Tadžikistanom, Kirgistanom i tako dalje. Kako vam Pariz i London nisu nikada daleko - upitao je Vučić.

Ukazao je da narod neće da vidi da državni zvaničnici rade za sebe, već da narod hoće da vidi da državni zvaničnici rade za njega.

Odgovarajući na pitanje o ukidanju pritvora bivšim ministrima Goranu Vesiću i Tomislavu Momiroviću, Vučić je rekao da je za njega strašno što su skoro godinu dana ljudi držani ljude u pritvoru, iako se znalo da neće da pobegnu.